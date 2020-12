Retirado del Ejército se accidentó y le robaron sus pertenencias, entre ellas un anillo que tenía puesto

Compartir

El domingo 27 de diciembre alrededor de las 18:30 horas, Hugo Alberto Alegre, un retirado del Ejército Argentino sufrió un accidente de tránsito cuando circulaba en su motocicleta sobre el Puente Blanco y tras el cual desaparecieron todas sus pertenencias, tanto su mochila donde llevaba dinero como documentaciones al igual que un anillo que tenía puesto y que tiene una carga sentimental muy grande para él y su familia, teniendo en cuenta que es un presente que le otorga la fuerza una vez que se retiran de sus funciones. Ante esto, la familia apela a la solidaridad de la gente y pide que si alguien recogió sus pertenencias o sabe dónde se encuentran se comuniquen con ellos con el fin de recuperarlas.

En ese sentido Gloria, hija del hombre accidentado, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al siniestro y a las horas de angustia que pasó la familia al no saber dónde estaba su padre que tras sufrir el accidente fue ingresado al Hospital Central como un NN, teniendo en cuenta que no tenía ninguna documentación encima con la cual sea posible identificarlo.

“Estamos muy conmovidos por esta situación, se perdió toda la documentación de mi padre y es lo que más necesitamos porque para hacer cualquier trámite como por ejemplo trasladarlo del Hospital Central a un sanatorio sí o sí necesita tener el DNI. Hasta ahora no se encontró ninguna pertenencia de él siendo que tuvo el accidente el domingo y a causa de esto recién el lunes nos avisaron porque estuvo inconsciente todo ese tiempo, solo lo pudieron identificar por la patente de la moto, ahí la Policía se dirigió a nuestro domicilio y nos avisó sobre la situación, llegué al Hospital Central y no había ninguna pertenencia, me dirigí también a la Comisaría Tercera pero tampoco había entonces no sabemos si pasó alguien y le robó porque no tenía nada, nosotros apelamos a la solidaridad de la sociedad para ver si alguien vio o encuentra tirada en la vía publica por lo menos documentación ya sea DNI, cédula de la moto, Licencia de Conducir, cualquier papel importante a nombre de Hugo Alberto Alegre que se comunique para ver si por lo menos podemos recuperar algo, el anillo que tenía puesto tiene un valor sentimental para mi padre más allá de lo que vale económicamente porque toda su vida sirvió al Ejército y es un recuerdo muy importante para él que el Regimiento le entrega a los retirados”, contó la mujer.

Asimismo dijo que hasta el momento “no se contactó con nosotros ningún testigo, sí personas que lo vieron tirado y en la condición en la que él estaba, tiene heridas muy profundas en el brazo y en la pierna y debido a la pérdida de sangre perdió el conocimiento pero ya habían dicho que lo había asistido el Sipec y la Policía, lo raro es que en el lugar no había nadie que haya llamado a los servicios de emergencia”.

La mujer aseveró que su padre “tenía toda su documentación en una mochila donde llevaba una suma importante de dinero, pero no nos interesa recuperar eso, también tenía chucherías, cosas de él dentro de una mochila roja con beige”.

Respecto a cómo se encuentra su padre, señaló que “el lunes por la noche pudimos hacer todo el tema del traslado al sanatorio, teniendo él obra social yo no dejaba de pensar que quizás alguien que no tiene la misma posibilidad podría estar ocupando un lugar en el Hospital Central, para mi era mejor que él esté en el sanatorio donde lo recibieron muy bien por suerte a pesar de que no tenía la documentación como el DNI que es más que importante, también agradezco al personal de la jefatura que me dio la posibilidad de extraer eso, agradezco a los médicos y al Hospital Central, gracias a Dios se encuentra fuera de peligro, tiene una semana de antibióticos por las heridas que son profundas, pero agradecida de que está fuera de peligro”.

Para finalizar Gloria expresó que la denuncia está radicada y que necesitan de testigos o de alguien que haya llevado las pertenencias para luego entregarlas a la familia. “Me puede escribir a mi Facebook (https://www.facebook.com/gloriadelasmercedes.alegre) o comunicarse al 3705007778”, culminó.

