Retorno a clases: “Los docentes fueron convocados a limpiar y llevar elementos de desinfección”, denunció Patiño

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Nilda Patiño, secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, dijo que llamaron a una conferencia de prensa para hacer pública su preocupación en relación al retorno de clases presenciales ya que consideró que las escuelas no están en condiciones y “son los docentes quienes fueron convocados a limpiar y llevar los elementos para la desinfección”.

“Hacemos esta conferencia como un grito desesperado a la comunidad y al gobierno porque no nos han convocado; no existe un protocolo provincial, si un protocolo nacional que lo firmaron las provincias donde se habla de las condiciones que deben darse. A partir de ahí decimos que el Subsecretario de Defensa al Consumidor debería recorrer las escuelas como lo hace con los comercios y clausurar las que no estén en condiciones”, comenzó diciendo.

“Las escuelas no recibieron nada, es más, los docentes debieron asistir a limpiar”, disparó y agregó que “les dijeron que deben llevar los elementos porque después serán calificados con eso en su concepto profesional del rubro colaboración”.

“No hay voluntad política por eso el gobierno no nos llama ni a nosotros ni a Voz Docente, porque no somos complacientes para ser amables como lo son otros compañeros, nuestra tarea es decir lo que muchos docentes no pueden decir”, dejó en claro la gremialista.