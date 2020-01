Reunión clave en la Superliga: cuándo comenzaría el fútbol de Primera

Compartir

El ente que rige el fútbol de Primera División definirá si posterga o no el reinicio del certamen, pautado para el fin de semana del 24 al 26 de enero. El postergado entre Independiente y River quedó confirmado para el domingo 19.

Ayer por la tarde, en las oficinas de Puerto Madero, se realizó la primera reunión de Mesa Directiva de la Superliga en 2020, integrada por los cinco grandes, más seis representantes de otros clubes de Primera. El primer cónclave del Comité Ejecutivo estaba pautado para la febrero, pero el sismo en las entrañas de nuestro fútbol obligó a trasladarla para este jueves, desde las 13. Allí, los presentes definirán la primera grieta del año: si el reinicio del certamen de élite debe darse tal como estaba pautado (en el fin de semana del 24 al 26 de enero) o es postergado por dos semanas. Cuando todo parecía indicar que la postura por la pausa se iba a imponer en la puja, en las últimas horas ganó espacio la posición de no innovar, con alguna modificación en el medio.

El conflicto explotó a partir del reclamo de varios de los equipos que cedieron futbolistas a la Selección Sub 23 que el sábado debutará en el Preolímpico de Colombia, que otorgará dos plazas para Tokio 2020. La propia Asociación del Fútbol Argentino, mediante un comunicado, habló de rigidez por parte de la SAF a la hora de pensar el calendario (que fue votado por los clubes el año pasado), sin contemplar a la Albiceleste. «La conducta desplegada por la conducción de la SAF, muy lejos de observar el espíritu de colaboración y consenso que debe existir entre ambas instituciones, pone a confrontar el interés público del Torneo de la Superliga con nuestra Selección Nacional, ocasionando un perjuicio injustificado a los intereses económicos que nutren a nuestro querido fútbol argentino”, rezaba un párrafo del escrito.

A partir de allí, clubes de peso, como Boca y San Lorenzo, plantearon la necesidad de rever el inicio del torneo. Otros, como Talleres y Unión; incluso protagonistas, como Marcelo Gallardo, se mostraron en desacuerdo con modificar lo acordado en su momento. “Me parecería ridículo que esto suceda. Seguimos haciendo papelones y atando todo con alambre”, planteó el técnico de River, que diseñó una pretemporadaa express pensando en que este domingo 19 debe visitar a Independiente por el postergado de la fecha 14 de la Superliga. En el medio de la puja, hubo presiones desde la TV para que se cumpla lo pactado y también alguna sugerencia desde el gobierno nacional para que no se tense la cuerda y la pelota comience a rodar.

Pues bien, como un anticipo de la reunión de Comité, la Mesa Directiva se reunió con la presencia del presidente Mariano Elizondo, el vicepresidente Jorge Brito (River), el secretario Carlos Montaña (Independiente); los vocales José Lemme (Defensa y Justicia), Enrique Salvatierra (Atlético Tucumán); los vocales suplentes Augusto Costa (Vélez) y Juan José Concina (Newell’s), y los adscriptos Rodrigo Escribano (Talleres), y Pascual Caiella (Estudiantes). Por San Lorenzo (que posee la vicepresidencia segunda) concurrió Gastón Laville. Y todo indica que el calendario se mantendrá y la fecha 17 no se correrá.

“Para que haya modificaciones se requieren dos tercios de los votos presentes. No me correspinde a mí aventurar qué pasará mañana, sólo informarlo. El objetivo es que los clubes lleguemos a un acuerdo. Y que los hinchas, jugadores, técnicos, la TV, puedan trabajar con previsibilidad para el futuro”, planteó Jorge Brito tras la reunión. “Tanto el campeonato como la Copa no tiene mucho margen en cuanto a fecha FIFA y torneos internacionales. Independiente-River está confirmado independientemente de lo que pase mañana, es un postergado; no está en discusión”, agregó.

“Es una decisión que tiene que tomar la Superliga. Nos meten en el medio porque hicimos un pedido, un gesto para la Selección. Hablé con la Superliga para reprogramar las fechas, pero no hubo acuerdo. Es una falta de respeto lo que se hizo con la programación”, reclamó Claudio Tapia, titular de la AFA, en TyC Sports.

Sí puede haber postergación de la jornada 18, que debe jugarse entresemana (del martes 28 al jueves 30 de enero). Y eso puede generar que la Copa de la Superliga, torneo que se disputará a continuación, arranque siete días más tarde. El cónclave de este jueves ofrecerá una definición.