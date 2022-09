Revelaciones de un jugador del Barcelona sobre Lewandowski: «Te dice en el campo lo que pasará antes de que pase»

Compartir

Robert Lewandowski ha iniciado su ciclo en Barcelona de la mejor manera porque en cinco partidos ya ostenta ocho goles y ha comenzado a ganarse a la exigente afición culé. En este marco y luego de la goleada 5-1 en Champions League contra el Viktoria Pilsen en el Camp Nou, uno de los futbolistas del elenco español explicó qué aporte le da el polaco al equipo.

El defensor Eric García contó que el ex artillero del Bayern Múnich ha sido clave en estas primeras semanas para el cuadro blaugrana. “Me ha sorprendido lo mucho lo que habla en el campo, lo que ayuda a los compañeros y cómo te dice lo que pasará antes de que pase”, comentó en declaraciones a Rac1.

“Al final, jugadores de este nivel se pueden adaptar a todas partes. Obviamente que esto es el Barça, tienes que llegar aquí y marcar goles. Al principio, en pretemporada, cuando llevaba dos partidos sin marcar parecía que no valía para nada y había gente que decía a quién habíamos fichado. Luego llegan los siguientes partidos y ya nadie se acuerda de esa. Al final es un delantero espectacular”, señaló entusiasmado por lo que Lewandowski les puede aportar.

Al ser consultado sobre qué es lo que ve de diferente en el polaco, García dio un ejemplo claro: “Tiene una facilidad para hacer goles… y luego mira el pase que le hizo a Pedri de taco. Yo no vi esa opción desde el banco de suplentes y él lo vio. Es de esos jugadores diferentes. Por la efectividad que tiene se puede comparar a Luis Suárez, pelota que tocaba, pelota que iba dentro”.

Lewandowski arribó esta temporada al Barcelona después de su conflictiva salida del Bayern Múnich y en apenas cinco partidos no sólo se ha ganado la titularidad sino que ya ha marcado ocho goles y tres de ellos el miércoles por Champions League. Sin dudas, el artillero será fundamental para las aspiraciones del cuadro dirigido por Xavi Hernández.

