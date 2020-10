Riacho He Hé: lo acusaron de abuso de arma de fuego y terminó detenido

Compartir

Tras la denuncia por disparos de arma de fuego en el barrio Santa Rosa de la localidad de Riacho He Hé, y mediante los datos aportados por los vecinos, la Policía secuestró un revólver, 26 cartuchos, cuatro vainas servidas y detuvo a un hombre de 70 años.

El miércoles alrededor de las 20 horas, efectivos de la Comisaría de Riacho He Hé fueron alertados sobre la presencia de un sujeto que minutos antes habría efectuado disparos con arma de fuego desde la vereda de su domicilio.

Los policías acudieron al lugar con todas las medidas de seguridad pero no hallaron al individuo, recopilando datos por parte de los vecinos del sector, quienes sindicaron a un hombre mayor de edad, con domicilio en calle Elva Olga Trinidad S/N del barrio Santa Rosa, como presunto autor de los disparos.

Con las pruebas obtenidas, los investigadores solicitaron al Juez de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda, una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso.

Con la autorización judicial y la presencia de testigos, llegaron al lugar y secuestraron un revólver calibre 22 de seis alveolos (cargado) con cuatro vainas servidas y dos sin percutar en su interior.

Además secuestraron 26 proyectiles calibre 22 y detuvieron a un hombre de 70 años, sindicado como el presunto autor del hecho.

En el lugar también estuvo presente personal de la Dirección de Policía Científica, que documentó la escena con toma fotográfica.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, junto con el hombre acusado de “Abuso de Arma”, todo a disposición del Juzgado N° 1 de la ciudad de Clorinda.