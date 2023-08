Ricardo Buryaile opinó sobre los anuncios de Sergio Massa, «Es el clásico plan platita»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y candidato a renovar su banca en el Congreso de la Nación, Ricardo Buryaile en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a los anuncios del ministro de Economía nacional, Sergio Massa y manifestó que «esto ya lo hemos vivido, es el clásico plan platita». Asimismo, se refirió a las encuestas que fueron publicadas el fin de semana y que daban en tercer lugar a Patricia Bullrich en las elecciones de octubre, «Yo estoy confiado, son 60 días. De todas maneras, no nos escapa lo que es Milei, pero uno apunta a un cambio seguro y permanente».

Buryaile comenzó diciendo: «tenemos una sensación difícil de explicar porque mientras uno comprende la perdida del poder adquisitivo que tienen los sectores al mismo tiempo el candidato de Unión por la Patria lo que esta haciendo es fogoneando la inflación, entonces es muy difícil decir esta medida es tirarle nafta al fuego porque para pagar todo lo que el gobierno tiene que pagar, anuncios, el dólar soja, aumento a los estatales tienen que imprimir billetes, esto hará que la inflación se potencie».

«La inflación del mes de agosto andará por el 12 o 14 por ciento mensual, 3 años de la inflación de Paraguay que nosotros la tendremos en un mes, pero por supuesto que uno comprende que en la realidad del consumidor. Del empresario y demás es muy limitada, entonces al mismo tiempo los anuncios que se hacen son insuficientes para paliar eso, pero suficientes para generar más inflación, creo que es más de lo mismo», añadió el Legislador.

Explicó, además, «esto ya lo hemos vivido, es el clásico plan platita porque le doy a la maquinita, reparto plata porque estamos en elecciones, y habría que preguntarse acerca de si esto se llevaría adelante si no había elecciones».

«En mi actividad privada, me acaban de decir que tengo que pagar un bono de 60 mil pesos, que no me han consultado, esto lo entiendo, pero a los estados municipales y provinciales le recomiendan adherirse, entonces para el sector privado es obligatorio y no es así para el público. Los privados tenemos la presión impositiva al tope, con todos los problemas de acceso al crédito y también la falta de reposición de mercadería, con cierre de exportación, nos obligan a pagar ese bono».

«Argentina tiene que ir a una normalidad, esto no se soluciona yendo y acelerando los aumentos y bonos a los jubilados y demás acciones. Acá lo que hay que hacer es parar la pelota, esto lo lograremos controlando el gasto público, la emisión monetaria. Debemos decir que el dinero que recibimos del FMI no es para hacerle frente a las importaciones o tener reservas, es solo para pagar vencimientos ante el FMI y otros compromisos, es por ello que la única manera de esto es salir con un plan antinflacionario y con seriedad política y perdurable», se explayó.

Encuestas

En relación a las encuestas publicadas el fin de semana, dan tercera a Patricia Bullrich en las generales y quedando afuera de esta manera del ballotage, el candidato a diputado, manifestó «a Javier Milei le daban tercero y terminó ganando las PASO, esto por un lado».

«Creo que hay que mostrar el equipo económico que va a tener Juntos por el Cambio con Melconian, Laspina y demás que mostrarán una política consistente y el equipo porque con una sola persona no puede llevar adelante todo esto, creo eso y también su capacidad».

«Yo estoy confiado, son 60 días. De todas maneras, no nos escapa lo que es Milei, pero uno apunta a un cambio seguro y permanente», cerró diciendo el candidato a Diputado Nacional.