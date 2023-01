Ricardo Darín habló del talento culinario de Florencia Bas y ella le respondió: «Tenías hambre»

En la alfombra roja de los Globos de Oro, el protagonista de Argentina,1985 habló de los platos que le prepara su esposa y el video se hizo viral

Lejos de ser un comentario machista, lo de Ricardo Darín en la alfombra roja de los Globos de Oro fue una verdadera declaración de amor. El actor, que protagoniza Argentina, 1985 junto a Peter Lanzani, fue interceptado por una cronista en el Beverly Hilton de Beverly Hills, donde el film dirigido por Santiago Mitre se alzó con el premio a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Y, al ser consultado por la “comida” de su país que le recomendaría a “un gringo”, sorprendió con su respuesta.

“No se lo puedo recomendar a ningún gringo, porque no van a tener la oportunidad de probar ninguno de los platos que hace mi mujer”, comenzó diciendo el actor. Y siguió: “Ella cocina como los dioses. Todo lo que toca lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato. Te puedo mencionar tres cosas. Una que acaba de inventar, en realidad lo copió pero lo rediseñó, son unos malfatti de remolacha que son increíbles. Lo copió de un lugar que se llama El Almacén, en San Carlos de Bariloche, en el sur. Excelente. Después hace muy bien unos portobellos, unos hongos con roquefort gratinados que son impresionantes….Se me está haciendo agua a la boca, tengo un hambre que me muero. Hace muy bien todo. Pero, por ejemplo, un guiso de lentejas, o carne al horno con cebolla y papas…¡Tengo mucha hambre, me estoy dando cuenta!”.

El video con estas palabras de Darín comenzó a difundirse por las redes sociales hasta convertirse en viral. Y fue la misma Florencia la que se hizo eco de los elogios de su marido y, a través de sus historias de Instagram, le hizo llegar su respuesta. “Te amo”, escribió arrobando al actor. Y, junto a dos emojies de risa con lágrimas, agregó: “Estabas con hambre”.

Por otra parte, Bas aprovechó las redes sociales para compartir una imagen de su esposo y Lanzani viendo el partido que Los Ángeles Lakers disputaron en la noche del jueves contra los Dallas Mavericks, encuentro que terminó con el triunfo de los visitantes por 119 tantos contra 115. Y describió la escena con la frase: “¡Acá sigue la fiesta!”. Fiesta que arrancó el pasado 10 de enero, cuando el film que ambos encabezan se llevó la tan ansiada estatuilla en una terna en la que competía con RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

La emoción tras abrirse el sobre y nombrar al ganador se notó en cada una de los rostros de los representantes argentinos. Mitre estaba listo para subir al escenario y llamó de inmediato a Darín para que lo acompañara, quien no dudó un segundo en acercarse y comenzar a transitar el pasillo que separaba la mesa del estrado. Ambos, claro, acomodándose la ropa tras los abrazos de ocasión. “Muchísimas gracias, me encantaría poder hablar en español, pero I think I have to speak in english”, comenzó su discurso el director, como disculpándose por no utilizar la lengua materna. Así, tras los agradecimientos a la academia, aseguró que “esto es maravilloso y muy pesado”, mientras en sus manos mostraba la estatuilla.

A su turno, Darín también comenzó su discurso en inglés diciendo: “Estoy muy orgulloso por este premio. Los amo”. Pero luego informó que hablaría unas palabras en español para su gente y fue el momento en que su sonrisa se notó más y declaró: “Para toda la gente de Argentina, después del Campeonato del Mundo esto es una gran alegría, los quiero, bye”.

