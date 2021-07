Ricky Martin denunció a Instagram por homofobia tras la censura a una foto en la que besa a su hijo

Compartir

La red social Instagram censuró una foto en la que aparecía el cantante Ricky Martin dándole un beso a uno de sus hijos. Fue eliminada por ir en “contra de las normas” en cuanto al contenido que se publica.

Martin compartió la publicación y comentó “Esta foto fue reportada? Este es mi hijo”, mostrando su claro descontento y catalogando el caso de homofóbico.

La acción de parte de Instagram llega unos días después de que el cantante hiciera una reflexión sobre la aceptación de la diversidad En la publicación, señaló que hacía una semana había subido unas fotos junto a su esposo, Jwan Yosef, para una edición especial de la revista CAP 74024 como parte de la celebración por el Mes del Orgullo LGBTQ+ y que no se esperaba la reacción de muchas personas sobre ella.

“Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto”, escribió en la publicación.

