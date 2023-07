Ritondo apuntó contra Pichetto: «Es muy raro, reivindicando a Massa»

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo expresó este jueves que «es muy raro» que Miguel Ángel Pichetto, postulante a diputado por el sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta, «reivindique y pondere» al presidenciable de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa mientras «ataca» a la otra precandidata de la coalición opositora, Patricia Bullrich.

«Es muy raro de Pichetto reivindicando y ponderando a Sergio Massa y atacando a Bullrich. Pero bueno, allá cada uno el lugar en que quiere ubicarse», dijo Ritondo en declaraciones a Radio Provincia.

El diputado criticó al referente del Encuentro Republicano Federal (ERF) por «atacar» la propuesta «del oponente» en la interna de la coalición y pidió «ser superador».

«‘Todo o nada’ me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático», afirmó Pichetto, y agregó que «hay que tener cuidado con las palabras»

«Hay que comprender el ‘todo o nada’ que estamos planteando. No es que de los 9.000 piquetes del año pasado haya 4.500, es que no haya piquetes. El todo o nada es que sea todo para el laburante y nada para la corrupción», explicó.

Pese a estas críticas, Ritondo sostuvo que luego de las PASO del 13 de agosto van a estar «todos juntos» y que se está «debatiendo quién representa mejor los valores de JxC».

«Soy de los que creen que hay que cuidar la casa en común, que es JxC, y competir dentro de la unidad», aseguró.

Además, el líder del denominado peronismo republicano cuestionó el slogan de campaña de la líder de los «halcones» del PRO, quien propone «si no es todo, es nada».

«‘Todo o nada’ me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático», afirmó Pichetto, y agregó que «hay que tener cuidado con las palabras».

Consultado sobre si esas expresiones se relacionan con el pasado de la exministra de Seguridad en la Juventud Peronista, el precandidato sostuvo que «uno siempre tiene un cierto ADN originario y, además, mucho más desde joven, cuando uno se impregna de algunas visiones».

Relacionado