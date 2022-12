Robaron un auto en Formosa y lo recuperaron en la provincia de Chaco

Aunque poco común, los episodios de robos de autos en Formosa registran un aumento periódico en el último tiempo y en esta ocasión un vehículo sustraído a pocas cuadras de la Comisaría 6º de esta ciudad, se recuperó en Resistencia. “Para esta zona no es habitual y por eso lo dejamos con confianza en la vereda”, contó Bernardo Casadei, damnificado, al Grupo de Medios TVO.

“El sábado a la noche estaba lloviznando y sonó la alarma del auto a las 1:30, me levanté y lo apagué con la llave pensando que había algún bicho o algún insecto, pero después me di cuenta que se activó porque alguien quiso abrir la puerta. Hace 5 años que lo dejó en la vereda con toda confianza, me levanto a las 5:30 y no encuentro el auto”, agregó Casadei.

El auto que sustrajeron es un Renault Capture y por el hecho ya hay una persona detenida y se secuestró otro vehículo en donde se trasladaban los delincuentes. Estos procedimientos se realizaron en la provincia de Chaco con la información proporcionada por la policía local, luego de que el damnificado denunciara el hecho al 911.

“Es algo medio raro para Formosa porque casi no suele pasar, pero ahora se ve que sí. Urgente llame al 911, hacemos la denuncia y ahí se activó la alarma a los controles. El día lunes me avisaron que lo vieron al auto en Villafañe cargando nafta a través de las cámaras de seguridad, lo que me dijeron es que lo vieron a las 3:00 y después lo agarraron en la ciudad de Resistencia”, relató Casadei.

En este sentido desde la Policía chaqueña informaron que el auto fue encontrado abandonado en el barrio Villa Rio Negro, en la zona norte de Resistencia. La información la obtuvieron tras la aprehensión de un hombre y el secuestro de otro vehículo en el que se habría desplazado con su cómplice.

“El día lunes a las 17:00 horas pudieron dar con un primer vehículo el cual se encontraba en la ruta nacional 11 y Avenida 25 de Mayo el cual iba conducido por un ciudadano que fue detenido. Después en base a las diferentes averiguaciones que se pudo hacer con la posterior detención de este ciudadano, se pudo dar con el otro auto”, precisó Alejandro Domínguez, Subcomisario de la Policía de Chaco.

El vehículo abandonado se encontraba en buen estado y según algunas cámaras de seguridad cercanas al domicilio donde fue robado, el delincuente simplemente ingresó al auto y lo puso en marcha por lo que podría haber utilizado algún tipo de aparato.

“Ambos rodados fueron secuestrados formalmente con todas las cuestiones legales correspondientes y este hombre quedó detenido. Ahora se están realizando los exhortos correspondientes para el traslado para ser juzgado en la justicia de Formosa; de aquí nace una investigación, hay personas que seguramente serán detenidas y van a ser juzgadas”, completó el Subcomisario.

Relacionado