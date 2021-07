Roberto García Moritán sorprendió con su postura frente al feminismo: por qué se considera un “machista consciente”

Compartir

A pocas semanas de convertirse en padre con Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán transita un feliz presente personal y en ese contexto, dio una entrevista con Ulises Jaitt, en El show del espectáculo (FM Urbana) en la que contó cómo vive la dulce espera y además, dio su opinión sobre el feminismo y hasta se animó dar su visión sobre cómo el Gobierno manejó la pandemia.

“Me bendijo la vida, estoy feliz, vamos a ver cómo me encuentra en esta segunda gestión, fui padre joven, seré padre más grande, será otra manera de entender la crianza. Seguro lo voy a disfrutar mucho más”, dijo sobre la próxima llegada de la bebé que tendrá con la modelo. Completamente enamorado de la conductora de Pampita Online, agregó: “Ella está feliz, no lo puede creer, yo llego de trabajar y si no la encuentro está en el cuarto de la beba ordenado algo, soñando lo que va a pasar en cualquier momento. Faltan un par de semanas, pero estoy muy tranquilo, fui disfrutando y viviendo cada día, llevando como podía, estamos muy contentos, se vive cada día con mucha alegría”, contó.

En esa línea, sobre los principios de la relación, confesó: “Fui bastante discreto porque ella me había avisado que si se hacía pública esta relación antes de tiempo nos iba a terminar afectando. Por eso fui muy respetuoso, le contaba a mi grupo de amigos íntimo más o menos, yo tenía unas ganas de contarlo, lo llevé con mucha tranquilidad, es más, mucha parte de la historia se enteraron mis amigos en la despedida de solteros”. Y dio su visión sobre la infidelidad: “Seguramente he sido infiel, no en las relaciones importantes. No me gustaría que me hagan algo que es considerado una traición, si vos amás a una persona no la podés traicionar”.

Por otra parte, sorprendió al calificarse como un “machista consciente”, y amplió: “No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y una de 15 años. Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan”.

En ese sentido dio su opinión sobre el aborto legal: “No me puedo imaginar a ninguna mujer que vaya felizmente a abortar, pero lo que sí estoy seguro es que las mujeres están decididas a mandar un mensaje al hombre: el cuerpo de la mujer es de la mujer. Fue un pedido contundente y hay que escuchar, hay que aprender”.

Al ser consultado sobre su opinión de Alberto Fernández, se mostró desilusionado. “Creo que la gran perdida de la manera en la que se manejó la pandemia es la pérdida de oportunidad. Pensé que Alberto había llegado para unirnos a todos y no terminó siendo así, lamentablemente. Perdió la oportunidad de cerrar la grieta de una vez por todas”. Y sobre Mauricio Macri, señaló: “Seguramente la llevaría parecido a la pandemia, con otro tipo de errores. Son dos personas que no saben escuchar, no saben pedir ayuda”. “Creo que llegó el momento de encontrar otra alternativa, hay una crisis en la democracia representativa fortísima y sino buscamos un recambio, le damos oportunidades a personas que están más conectadas con la realidad, no vamos a salir nunca de los problemas”, declaró.

