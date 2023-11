Rocío Ledesma: «La discapacidad no es una barrera»

Rocío Ledesma habla, hace una pausa, sonríe y continúa con su relato. En ese relato deja en claro que está orgullosa del camino que atraviesa y que tiene al deporte como objetivo, pero que no es el único. Para ella, “la discapacidad no es una barrera”. Al contrario: es un motor para demostrar que nada es imposible siempre y cuando uno se lo proponga.

A Rocío Ledesma, ganadora de la medalla de bronce en el Mundial Judo de Birmingham 2023, no le alcanzan las horas del día para hacer todo lo que quiere. Porque además de entrenarse para llegar de la mejor manera a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la fueguina estudia, hace danza y sueña con tener su propio negocio de comida saludable.

«Mis padres no me dejaban cocinar cuando era chica; tenían miedo que me quemara. Sin embargo, una de los días más felices de mi vida fue cuando pude hacer mi primera torta” dice la atleta que nació con una disminución visual que con el tiempo se fue agravando. Hoy, Rocío Ledesma cocina galletitas, bizcochuelos y pastafrolas y sueña con tener su propio negocio de comida saludable. “Sé que hay cosas que no puedo hacer, pero también que hay muchas que sí”, explica.

A los 25 años, Rocío Ledesma se siente orgullosa del camino recorrido. Tenía apenas 16 años cuando dejó su tierra natal y se instaló en el CeNARD, donde pudo finalizar la secundaria y comenzar a la carrera de trabajadora social. Su gran virtud fue que se acomodó al desarraigo, algo que no es sencillo.

Ubicada en el quinto puesto del ranking mundial en la categoría hasta 48 kilos, Ledesma se prepara para participar por tercera vez en un juego panamericano. “Todavía recuerdo mi debut en Toronto, cuando conseguí la medalla de bronce”, dice con esa sonrisa que es un ADN en su personalidad. Ahora, el objetivo es Santiago 2023: “Quiero una medalla y lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024”.

Última concentración para boccia

El seleccionado argentino de boccia se entrenó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) en lo que fue su último encuentro en conjunto antes de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, que comenzarán el 17 de noviembre.

Con Cristian Rosado y Pablo Iocca al frente, los atletas se entrenaron en las instalaciones del CeNARD y ultimaron detalles de cara al principal objetivo de este año. “Fue una previa dura porque nos hubiese gustado tener más concentraciones y practicar más sobre la superficie con la que nos encontraremos en Chile”, explicó el entrenador Rosado.

Participaron de la concentración todos los atletas que viajarán a Chile: Ailén Flores, Jonatan Aquino y Luis Cristaldo en BC1/BC2, Rodrigo Romero y Stefanía Ferrando en Pareja BC3 e Isis Calderón y Facundo Bulacio en Pareja BC4.

La particularidad de esta concentración fue que también se entrenaron sparrings: Lucas Díaz (BC3), Sofía Medina (BC3), Fermín Díaz (BC4) y Laura Torres (BC4).