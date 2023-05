Rodríguez Larreta: «Con 8,4% de inflación, el Presidente no puede hablar más»

Horacio Rodríguez Larreta insistió en que el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner «fracasó».

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó las críticas del presidente Alberto Fernández a la oposición y afirmó que «con 8,4% de inflación no puede hablar más». «La realidad del Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina es que fracasaron. Con 8,4% de inflación no puede hablar más. Ahí se acaba toda discusión. Una vergüenza», lanzó el precandidato presidencial del PRO, luego de que el mandatario tildara a los dirigentes de Juntos por el Cambio de «mentirosos».

Al encabezar la inauguración del nuevo Metrobús del Bajo, el mandatario de la Ciudad insistió en que van a «apuntar a que haya un solo candidato del PRO en la Ciudad».

«De acá a fin de mes vamos a hacer encuestas y con esa información vamos a tomar la decisión», remarcó Rodríguez Larreta, para luego afirmar que «lo primero es la unidad, que es lo más importante».

En el acto, el jefe de Gobierno porteño se mostró acompañado por el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el de Salud, Fernán Quirós, quienes aspiran a sucederlo a partir del 10 de diciembre próximo.

«La gente estaba pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Es lo que esperan de nosotros: más acuerdo, menos conflicto», aseguró el ex intendente del partido bonaerense de Vicente López.

Por su parte, el titular de la cartera sanitaria capitalina remarcó que «la gente quiere que el PRO siga resolviendo los problemas» y añadió: «Para eso nos pide que nos juntemos, estemos unidos y vayamos con el candidato que más consenso de la ciudadanía tiene».

Al ratificar la decisión de que en la Provincia de Buenos Aires el candidato de Juntos por el Cambio se defina en las PASO, Rodríguez Larreta destacó que la interna de 2021 entre el radical Facundo Manes y el dirigente del PRO Diego Santilli «dinamizó el espacio y fue uno de los factores que ayudó a ganar» los comicios de medio término.

