El costo de la canasta básica alimentaria subió 7,3% en abril

Así, una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores necesita ingresos por $ 97.148 para no caer en la indigencia. En tanto que el el costo de la Canasta Básica Total subió 6,3% en el mismo período.

En marzo, el aumento de la Canasta Básica Alimentaria había sido del 9%.

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 7,3% en abril, lo que determinó que una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $ 97.148 para no caer en la indigencia, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 6,3% en abril, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 203.360 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

El Indec dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante abril ascendió al 8,4%, impulsado por el rubro Alimentos y Bebidas que marcó una suba superior al promedio general, de 10,1%.

De esta forma, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 40,1% en los primeros cuatro meses del corriente año, contra una inflación general del 32% en similar período.

En tanto la CBT, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, subió 33,3 % entre enero y abril.

La diferencia porcentual entre una canasta y otra radicó en abril en que las tarifas de los servicios públicos registraron aumentos inferiores que el observado en el rubro alimentos.

