Roger Federer anunció que deberá operarse una rodilla

El futuro de Roger Federer en el tenis es una incógnita. El deportista, de 40 años, comunicó a través de sus redes sociales que necesitará “cirugía” en una de sus rodillas y estará “parado varias semanas y después también necesitaré varios meses para recuperarme”.

El suizo informó de la situación a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. “Soy realista, no me malinterpreten, sé lo difícil que es a esta edad pasar por otra cirugía, pero quiero estar sano y pasar por este proceso con el objetivo de seguir en actividad me ayudará durante este tiempo”, agregó.

Federer jugó su último partido en Wimbledon, cuando perdió en sets corridos en los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Tras enterarse de sus inconvenientes en su rodilla, Roger había tomado la decisión de bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Durante la temporada de paso lamentablemente tuve un contratiempo con mi rodilla y decidí aceptar que me tengo que retirar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado porque siempre fue un honor y un orgullo representar a Suiza cada vez que me tocó. Ya comencé la rehabilitación con las esperanzas de regresar al circuito en el verano. Espero que todo el equipo suizo tenga la mejor de las suertes y estaré alentando por ellos desde lejos. Como siempre, Hopp Schwiz!”, escribió entonces.

Pero su condición física no mejoró con el descanso. “Estuve de vacaciones. No he hecho nada en un tiempo debido a mi rodilla. Tuve que parar por completo después de Wimbledon. Esta semana tengo que reunirme con mis médicos y mi equipo, y luego veremos qué pasa. Por el momento, todo es un poco incierto”, dijo hace 48 horas en una entrevista publicada el viernes por el periódico Blick de su país.

Y la determinación sorprendió a propios y a extraños, sobre todo porque conlleva un parate extenso para un tenista de veterano, más allá de su foja brillante. “Gracias a todos por los mensajes que van a venir, porque sé que así será, ya que ustedes siempre me apoyan y sufren conmigo porque quieren verme de vuelta en las canchas y aprecio eso”, concluyó, con sus fanáticos como destinatarios.

El discurso de Federer

Hola a todos, espero que estén bien, solo quiero actualizarlos de lo que está pasando desde Wimbledon. Como se imaginarán no ha sido fácil, estuve haciéndome varios chequeos en la rodilla para tener toda la información posible. Lamentablemente, esta no es la manera de seguir adelante en el medio y largo plazo y necesitaré una cirugía. Así que decidí hacerla.

Estaré parado varias semanas y después también necesitaré varios meses para recuperarme. Por supuesto que esto es difícil, pero también sé que esto es lo correcto porque quiero estar sano.

Quiero darme a mí mismo el tiempo para regresar al Tour de la mejor manera posible. Soy realista, no me malinterpreten, sé lo difícil que es a esta edad pasar por otra cirugía, pero quiero estar sano y pasar por este proceso con el objetivo de seguir en actividad me ayudará durante este tiempo.

Gracias también a todos por los mensajes que van a venir porque sé que así será, ya que ustedes siempre me apoyan y sufren conmigo porque quieren verme de vuelta en las canchas y aprecio eso.

