Roland Garros: 11 jugadores nacionales que irán por el anhelo de todo tenista argentino

Semejante cifra de presencia no se daba en un certamen de Grand Slam desde hacía 16 años; logros e historias de un grupo que siente especial al certamen francés.

Federico Coria, Pedro Cachin, Andrés Molteni, Lourdes Carle, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez, Julia Riera, Román Burruchaga y Francisco Cerúndolo, la nueva legión de Argentinos en París; faltan Nadia Podoroska (llegó después) y Tomás Etcheverry, a punto de jugar la final en LyonEmilie Hautier/FFT

París suele ser una fiesta. Sobre todo, para el tenis argentino, que convirtió el polvo de ladrillo de Roland Garros en una extensión bien suya. La superficie, el clima, la ciudad, Guillermo Vilas, el Gato Gaudio, el Mago Coria (la magia de tres compatriotas entre los semifinalistas de 2004), Gaby Sabatini, Delpo y tantas historias conmovedoras. Es imposible replicar, en estas líneas, tantas firmas de glorias de las raquetas. Mejor resumirlo así: Roland Garros siempre fue… típicamente argentino.

Así lo sienten, de generación en generación. Hoy hay 11 representantes nacionales: ocho varones y tres mujeres. Y cada uno tiene su historia. Algunas son sorprendentes. En el magnético Bois de Boulogne, en el que el croque-monsieur es el manjar más consumido, corren, juegan, se presentan los argentinos que se convirtieron en otra atracción de la competencia. Detrás de Rafael Nadal y sus problemas físicos rumbo al ocaso (debut imposible contra Alexander Zverev), detrás de Novak Djokovic y sus problemas deportivos rumbo a un mundo desconocido, hay otras perspectivas. La imagen que regala la organización lo certifica: 11 sonrisas dispuestas al zarpazo.

¿Quiénes son? ¿Contra

quiénes van a debutar?

Francisco Cerúndolo: 23er preclasificado, un consagrado, se estrenará anteYannick Hanfmann (Alemania, 85º)

Pedro Cachin: 106º del ranking, pelea desde atrás, empezará frente a Tommy Paul (Estados Unidos, 14º)

Federico Coria: 69º del mundo, detrás de su mejor versión, vs. Taylor Fritz (Estados Unidos, 12º)

Tomás Etcheverry: 28º, el más “serio” de la camada, vs. Arthur Cazaux (Francia, 77º)

Mariano Navone: 31º, el “hombre”, vs. Pablo Carreño Busta (España, 1047º, con puesto de ranking protegido)

Thiago Tirante: 109º, una revelación, vs. Pedro Martínez (España, 49º)

Puntazo de Francisco Cerúndolo en Roland Garros 2023

Sebastián Báez: 20º, la mejor raqueta del país, vs. un clasificado o un perdedor afortunado

Román Burruchaga: 145º, una sorpresa que pasó la clasificación, vs. Jan-Lennard Struff (Alemania, 39º)

María Lourdes Carlé: 83ª, una apuesta, vs. Elise Martens (Bélgica, 25ª)

Nadia Podoroska: 59ª, en busca del regreso a su más alto nivel, vs. Victoria Azarenka (Bielorrusia, 19ª)

Julia Riera: 93ª, pasó la clasificación y es la más reciente esperanza, vs. Irina-Camelia Begu (Bélgica, 127ª)

Roland Garros 2022 tuvo 11 participantes albicelestes, la misma cifra que éste, que comenzará este domingo, pero aquel año hubo solamente varones. Y la misma cifra se dio en 2023 (diez caballeros, una dama). Esta vez, la avanzada femenina le da otro calor a la aventura, con tres representantes en el cuadro principal: Riera (21 años, de Pergamino) se suma a la rosarina Nadia Podoroska y a la oriunda de Daireaux María Lourdes Carlé, que ingresaron de forma directa a Bois de Boulogne. Será la primera vez de tres raquetas argentina en el main draw individual de mujeres de un torneo de Grand Slam después de 16 años: no ocurre desde el Abierto de Australia 2008, que protagonizaron Gisela Dulko, María Emilia Salerni y Clarisa Fernández.

¿Cuándo se dio el récord de argentinos en Roland Garros? En 1992, con nada menos que 18 participantes

La nómina abre el juego de la nostalgia: Alberto Mancini, Guillermo Pérez Roldán, Horacio de la Peña, Javier Frana, Franco Davin, Martín Jaite, Daniel Orsanic (clasificado), Christian Miniussi, Roberto Azar y Gabriel Markus; Gabriela Sabatini, Cristina Tessi, Bettina Fulco, María Luciana Reynares, Inés Gorrochategui, Florencia Labat, Patricia Tarabini y Mercedes Paz. Hay muchas respuestas para encontrar las causas de esa cantidad en esa temporada. Una, la primera, es esencial: el factor del dinero. El 1 a 1 (un peso, un dólar) abrió más puertas al exterior. Viajar, instalarse y comprar materiales no era una aventura imposible.

En Francia esta vez habrá cuatro debutantes: Navone, Burruchaga, Riera y Carlé. En el caso del joven de 9 de Julio, de impactante 2024, con challengers conquistados, finales del nivel ATP y hasta un entrenamiento en una tarde de primavera con Rafael Nadal, surge un dato asombroso. Es el primer jugador de la era abierta en ser preclasificado en su primera participación en el cuadro principal de un certamen de Grand Slam. Histórico. Hace un tiempo era menor la cantidad de preclasificados en los torneos grandes; luego se la amplió a 32. Pero eso no le quita mérito. Es el tenista que más creció durante este año.

Según cuentan desde la organización, Manuel Orantes (España) y Gondo Widjojo (Indonesia) fueron las dos últimos cabezas de serie en su primer main draw de Grand Slam, en Australia 1968 (el último major anterior a la era abierta, iniciada tres meses después, en abril). Y hubo argentinos que fueron preclasificados en su segundo grande (en la era profesional, claro está): Guillermo Pérez Roldán en 1988 y Alberto Mancini en 1989, en ambos casos, en Roland Garros.

Navone es una atracción. Escaló unos 100 peldaños en el escalafón mundial en apenas tres meses, período en que se estrenó en el circuito, accedió a las finales de Río de Janeiro y Bucarest, tocó las semifinales en Marrakech y se consagró recientemente en su antigua especialidad, los challengers, en Cagliari.

No paró de reír (como suele hacerlo, gane o pierda y siempre respaldado por el calor del público) en la cancha Phillippe Chatrier, el dominio de Nadal, y frente al propio mallorquín.

Se entrenó durante dos horas con el gladiador español, de 37 años y 14 veces campeón. Rafa ganaba por 6-3 y 4-1 antes de que culminara el turno. Ni un minuto más. No hay vueltas: las reglas están para ser cumplidas hasta para los más grandes y en su propio reino.

Lo del hijo de Jorge Burruchaga es otro suceso. Román ganó 30.000 euros al acceder al cuadro principal. El ex campeón mundial de fútbol, cuentan los estudiosos, logró el mismo importe por haberse consagrado en México ‘86. Fueron exactamente 33.000 dólares. Más que nunca: otros tiempos.

En febrero pasado Román tuvo su debut en el circuito ATP. En Córdoba, tras superar los dos partidos de la clasificación, derrotó a Diego Schwartzman por 6-1, 4-6 y 6-4 (Jorge presenció en una tribuna ese bautismo triunfal de su hijo). Y cayó en los octavos de final frente al alemán Yannick Hanfmann. Diestro, de 1,80 metros y con revés de dos manos, Burruchaga, como sus diez colegas compatriotas, camina por las callecitas de París. Un Roland Garros de argentinidad al palo, la que refleja la foto del día. Que es para toda la vida.