Roland Garros y la carrera por el N°1 del mundo

Roland Garros 2023 se asoma en el horizonte como un torneo de Grand Slam que tendrá un grandísimo atractivo. Es que en el mismo, más allá de la disputa de los jugadores por la Copa de los Mosqueteros, también está en juego el número uno del mundo. Tanto Carlos Alcaraz (1°), como Novak Djokovic (3°) y Stefanos Tsitsipas (5°) tienen chances matemáticas para salir de París como el mejor jugador del ranking mundial.

Pese a que en un comienzo eran cuatro los contendientes por la cima del mundo, la sorpresiva caída de Daniil Medvedev (2°) en la primera ronda frente a Thiago Seyboth Wild (172°) lo sacó de la carrera. Contra todo pronóstico, uno de los tenistas que más se había destacado durante la primera parte de la temporada, incluido su primer título en polvo de ladrillo, en el Masters 1000 de Roma, no pudo defender los octavos de la edición pasada.

Quien tiene un escenario más favorable para salir de Francia como el número uno del mundo es Alcaraz. El español, quien actualmente se ubica en dicha posición, tiene cinco posibilidades distintas para mantenerse en la cima. La primera de ellas es ser campeón, ya que logrando la obtención del título será N°1 independientemente de los demás resultados. Y, en caso de ser finalista, también quedará en ese lugar, tras la despedida de Medvedev.

Si el murciano llega a cuartos de final o semis, dependerá de que Djokovic no sea campeón. Si alcanza la cuarta ronda, necesitará que el serbio no llegue a semifinales y final, respectivamente. Y, en caso de que Alcaraz pierda entre la segunda y la tercera ronda, el único escenario posible para mantenerse como líder del ranking ATP es que el de Belgrado no llegue a la final y Tsitsipas no sea el campeón.

Por el lado de Djokovic, también será el líder del ranking mundial si es el ganador del torneo. Pero además, le sirve otro resultado: ser finalista, siempre y cuando Alcaraz no haga cuartos de final.

Por último, el escenario más complicado lo tiene Tsitsipas. El griego, actualmente en el 5° sitio del ranking, solo podría alcanzar el número uno (NdR: lo haría por primera vez en su carrera) siempre y cuando salga campeón y Alcaraz no alcance la cuarta ronda.

