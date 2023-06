Rodríguez Larreta anunció una baja de impuestos para industrias como la ganadera y forestal

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy un proyecto de ley con una fuerte baja en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a distintos sectores productivos, con el objetivo de incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo.

La reducción alícuota redundará en menos impuestos para las empresas que, a través del Convenio Multilateral, poseen actividad comercial en CABA y en Formosa. Este beneficio impactará no sólo para los formoseños sino que también tendrá un alcance federal: “Es para industrias que presentan actividad en CABA y para empresas que tengan actividades a lo largo del país”, explicó.

Lo hizo acompañado de sectores empresariales y sindicales, como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Además, convencido de la necesidad de alcanzar amplios consensos políticos para realizar transformaciones que se mantengan en el tiempo, Rodríguez Larreta presentó el proyecto acompañado de cuatro precandidatos a Jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio en las próximas elecciones: Jorge Macri de PRO, Martín Lousteau de UCR Evolución, Graciela Ocaña de Confianza Pública y Roberto García Moritán de Republicanos Unidos.

“Esta es la foto de una Argentina posible. Una foto que muestra que, si todos trabajamos juntos, con un rumbo que ponga a los argentinos por encima de todo, podemos hacer el cambio de nuestras vidas. Aunque algunos digan que es mejor romper todo y destruir al que no piensa como nosotros; o tirar más nafta sobre el fuego en vez de intentar apagarlo con soluciones concretas, hoy demostramos que el camino para resolver los problemas de una vez y para siempre es trabajando juntos”, remarcó el Jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta advirtió que “hace más de 10 años que no crece el trabajo privado formal en la Argentina” y aseguró que “eso hay que cambiarlo ya y cambiarlo para siempre”.

En esa línea, explicó que en todo el país escucha testimonios sobre cómo la principal barrera a la creación de nuevos empleos son las trabas que pone el Estado a la iniciativa privada. “Empecemos por hablar con la verdad. Ningún Estado puede funcionar sin cobrar impuestos, pero esos impuestos tienen que ser razonables y eficientes para potenciar las cadenas productivas e incentivar la generación de trabajo”, aclaró.

Al respecto, afirmó que “para bajar impuestos hace falta ordenar las cuentas, generar equilibrio fiscal y alcanzar el déficit cero” y destacó el trabajo que se hizo en la Ciudad en los últimos 16 años.

“Durante años trabajamos con metas concretas traducidas en presupuestos claros y responsables. Y hoy los resultados se ven: logramos el menor nivel de deuda en 10 años, al mismo tiempo que transformamos la ciudad con el plan de obra pública más ambicioso en la historia de la Ciudad, alcanzamos el equilibrio fiscal y lo transformamos en superávit, lo que nos permite ir reduciendo la carga del Estado sobre los ciudadanos y sobre las empresas”, resumió.

El Jefe de Gobierno señaló que esos resultados permitieron medidas de alivio económico como eliminar y devolver el impuesto a las tarjetas de crédito y eliminar o llevar a costo cero más de 100 tasas impositivas.

“Ahora vamos a dar un paso más para potenciar a los sectores productivos y allanarles el camino para que puedan generar nuevos puestos de trabajo. Hoy mismo estamos enviando un proyecto de ley a la Legislatura para reducir las alícuotas sobre los Ingresos Brutos, un impuesto que altera la cadena productiva, hace que producir sea más caro y en la mayoría de los casos impacta en los precios de los productos que compramos día a día”, anunció.

Las reducciones de las alícuotas alcanzarán a la Industria Manufacturera, al sector de la Construcción y a las actividades del sector Primario.

El Jefe de Gobierno afirmó que la Ciudad “va a tener alícuotas que van a estar entre las más bajas del país” y sostuvo que la medida tendrá un impacto federal. “no va a ser sólo para las industrias con actividad comercial en la Ciudad, sino también para todas las que también tengan actividad en otras provincias y participen del convenio multilateral”, explicó.

Por otra parte, Rodríguez Larreta aseguró que en el proyecto de ley quedará plasmado el compromiso público de la Ciudad de que, en caso de que el Gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema, se bajará la alícuota de Ingresos Brutos a los instrumentos financieros, lo que debería traducirse una reducción del costo financiero en los créditos que puedan tomar a futuro tanto los sectores productivos como el público en general.

Por último, señaló: “Vamos a salir adelante con la fuerza de la industria manufacturera, la garra de los productores del agro que dejan todo en cada campaña, la entrega de los constructores que se sobreponen a todas las adversidades, la voluntad de los sindicatos de adaptarse a los cambios del mundo y el esfuerzo de un país entero que quiere vivir mejor y que va a pelear por ese futuro. Juntos vamos a lograr un país pujante y productivo. Un país a la altura de los argentinos”.

Estuvieron presentes en el anuncio: por la SRA, Nicolás Pino (presidente), Raúl Etchevere (vicepresidente) y Marcos Pereda (vicepresidente); en representación de UIA, estuvo presente Daniel Funes de Rioja (presidente); en representación de CAMARCO, Gustavo Weiss (presidente); de FECOCA, Fabián Castillo (presidente), entre otros.

