Romero Bruno calificó como “únicas en el país” las medidas adoptadas por Formosa

El doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología de la provincia, en una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 respondió una consulta sobre cómo calcular la reproducción del virus a partir del modelo teórico del R0, el cual es una fórmula de cálculo matemático que mide el incremento porcentual diario de casos por logaritmo donde se obtiene el tiempo de duplicación.

El profesional que forma parte del cuerpo asesor del Consejo del COVID-19, recalcó que ante el desafío del ingreso masivo de personas al territorio la implementación de los centros de aislamiento evitó la reproducción del virus, según la fórmula del R0.

El R0, además permite hacer previsiones de la cantidad de personas que pueden llegar a contagiarse del virus COVID-19 y en sentido hizo notar que ante el ingreso masivo de personas, la política de sanitaria de abrir centros de aislamiento para las personas que ingresen y solicitar un estudio de PCR son medidas “que permiten lograr este estatus sanitario y que además son únicas en el país”.

El director del Hospital Central sostuvo que “el cálculo se hace primero estimando el tiempo de duplicación de los casos que se van teniendo sea en una localidad, en un país, una provincia. Es decir, cada cuanto tiempo se da la duplicando de manera diaria de la cantidad de casos”. Ejemplificó que en el caso de Formosa registró la mitad de los casos que hoy tiene el pasado 10 de octubre, mientras que Argentina la mitad de los casos lo tuvo hace 50 días aproximadamente.

Esa información “nos da un cálculo que es el tiempo de duplicación, que una vez obtenido con los datos de los últimos 14 días se establece un parámetro que sería como un promedio de la cantidad de casos que se calculan y la cantidad nueva de infecciones en un estudio de regresión donde se obtiene por cálculo matemático el R0”, continuó, para precisar que el cálculo del R0 da mayor de 1, esto significa que la epidemia puede seguir evolucionando, y si es menor de 1, que tiende a descender.

A partir de allí, dijo el profesional que el cálculo que le da a Formosa teniendo este estado sanitario y cuidándolos con todas las medidas implementadas desde el inicio de la pandemia “nos da un R0: 1.0883 por la cantidad de casos positivos que están ingresando en la última semana”.

Por lo tanto, clarificó que “si esa cantidad de personas hubiesen estado haciendo la cuarentena en su domicilio aún con todo los consejos que se les puede dar igualmente la probabilidad de contagio se duplicaría cada 7 días dando un cálculo que llegando a las fiestas de fin de año se estaría hablando de más de mil casos con esta cantidad de personas que están hoy”.

Por lo que el funcionario de la cartera de Desarrollo Humano enfatizó que ante este ingreso masivo “por un lado, al estar aisladas en un centro preventivo es el mejor método para que no se disemine la enfermedad con el control diario que se realiza y, por otro lado, lógicamente teniendo el requisito de contar con un PCR previo al ingreso permitió conocer aquellos casos que están infectadas para que así evolucionen en su lugar, sin poner en riesgo a ningún formoseño”.

Para resaltar que “estas son las medidas que permiten lograr este estatus sanitario y que además son únicas en el país. Y son totalmente diferentes a las políticas que se están tomando en cualquier otro lugar del mundo”.

Según datos oficiales suministrados este sábado por el Ministerio de Salud de la Nación, Formosa tiene la tasa de casos de 31 cada 100 mil habitantes, a diferencia por ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) que tiene 5.217 casos cada 100 mil habitantes, así como otras jurisdicciones que promedian los más de 5 mil casos positivos.

Sobre el final, no olvidó reconocer la labor de terapistas y enfermeros este 6 de diciembre que se celebra el día de la Terapia Intensiva, quienes se encuentran en la primera línea de batalla frente al COVID-19 y destacó que en estos momentos no hay ningún paciente alojado en esta área en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.

