Ruíz Díaz manifestó su descontento tras sesión del HCD: “Cambiaron el nombre de una calle que llevaba a un prócer argentino por un militante del PJ”

Tras un intenso debate, el HCD capitalino aprobó anoche los nombres de dos calles que una vez promulgada la ordenanza pasarán a llamarse Egidio González y Roque Silguero; se trató de un proyecto que no contó con el visto bueno de la oposición.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina de la UCR, Celeste Ruíz Díaz se mostró descontenta por la “forma” en que se dio el debate del proyecto y remarcó que “desde nuestro bloque no acompañamos la iniciativa, en primer lugar porque había un nombre previo de una de esas calles y ese nombre era Juan Bautista Alberdi –uno de los pensadores más brillantes de la historia de nuestro país, es el padre de nuestro ordenamiento jurídico-; me parece que tenía derecho a que la calle siga llevando su nombre”.

“Lamentablemente estamos en un momento a partir del cual el bloque oficialista decide cambiar los nombres de calles que llevan a próceres argentinos por militantes del PJ, es un criterio con el que nosotros no vamos a coincidir”, dejó en claro.

Seguidamente aseveró que “hay tantos proyectos que nosotros hemos presentado y duermen en los cajones; por ejemplo hemos presentado proyectos de protocolos para el sector gastronómico, protocolos para que se reabra la Costanera para los deportes, para que reabran los gimnasios y clubes, etc”,

Asintió la edil que “permanentemente venimos presentando proyectos que son de interés para los vecinos sin embargo eso no se discute, no se trabaja en torno a los mismos. Son problemas que tiene la gente en sus barrios y para eso quiere a sus concejales”.

Ruiz Díaz dijo que el tema central de la HCD fue “poner el nombre de militantes del Partido Justicialista a calles de la ciudad” y que “nosotros dijimos que si hay tantos proyectos importantes para la vida de los vecinos que duermen en los cajones, por qué no enriquecer el orden del día, y así tenemos una sesión más fructífera”.

“En la sesión dejé en el claro que no tenemos nada en contra de esas personas, pero me parece que poner el nombre de alguien a una calle hace a nuestra identidad como formoseños; es un tema que hay que atender pero se deben hacer con un criterio amplio”, expuso la misma.