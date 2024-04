Rusherking a Ángela Torres: «¿Me podés dejar terminar la anécdota?»

Rusherking y Ángela Torres son una de las parejas del momento. Aunque por ahora prefieren mantener su relación lejos de la opinión pública, su relación sigue en pie y por esos sus fanáticos están atentos a cada cosa que comparten.

En ese contexto, en las últimas horas, publicaron un video en el que degustan juntos una hamburguesa en el restaurante del hotel Hilton, y aseguran que es una de las mejores de Buenos Aires. La secuencia, que encabeza esta nota y que compartieron en la red social TikTok, ya superó los dos millones de reproducciones y más de 160 mil me gusta.

A pesar de que se los ve a ambos muy divertidos, se generó revuelo porque algunos usuarios aseguraron que él no le habló bien a la cantante: “¿Me podés dejar terminar la anécdota?”, le dijo Rusherking a Ángela.

El comentario desencadenó todo tipo de especulaciones. Incluso, el artista decidió hacer un video hablando al respecto en el que manifiesta su indignación: “Por eso la gente ya empezó: ‘No amiga, no es por ahí’, que soy un agresivo, un violento, y yo jamás sería un violento con nadie porque no son los valores que me enseñaron… Me da una bronca”, comentó.

A raíz de la polémica que se armó en las redes y el debate posterior que generó, Rusher también comentó el video para explicar lo que estaba pasando. “Me hace mierda que piensen que la traté mal. Literalmente nos cagamos de risa todo el video, siempre boludeamos así”, sentenció. Por su parte, Ángela se sumó y lo apoyó: “Vos sos muy lindo y me tratás como a una reina siempre”.

Más tarde, el cantante grabó otro video para sus seguidores de Instagram en el que habló del tema y pidió “más amor y menos odio”. “Hoy me levanté totalmente bajado, triste. Creo que ya está todo totalmente podrido en la sociedad en ese sentido. Inventan algo de mí y yo no me puedo defender. Como, por ejemplo, que ando con una, que le soy infiel a otra, que ando con la mejor amiga, pero a la vez ando con cuatro más”, comenzó.

Y cerró: “Es increíble y hasta triste la cantidad de odio que hay de personas que no conocen ni siquiera un pedacito de la realidad. Si esta historia les sirve de algo, confíen en ustedes, traten de sumar, métanle a lo que les gusta, traten de hacer cosas productivas y rómpanla”.

Rusherking y Ángela

ya no ocultan su relación

Este lunes Teleshow recibió una imagen en la que se puede ver a la actriz y al cantante en una mesa redonda a punto de cenar. Según pudo saber este medio, sucedió en el hotel Faena de Buenos Aires y, junto a ellos, estuvo Tomi Raimon, que es fotógrafo y amigos de ambos. La foto en cuestión confirmó que la relación entre ambos sigue en pie.

Las versiones de romance entre el cantante y la actriz comenzaron a mediados de diciembre del 2023 y muchos fanáticos se preguntaron si era cierto. Las especulaciones llegaron después de un viaje que hicieron junto a otro grupo de amigos para Navidad a Nueva York. Con el tiempo se confirmó que esa escapada al exterior fue por trabajo, ya que, en ese viaje a los Estados Unidos, grabaron el videoclip de “Mitad” la canción que sacaron en común.

Con temática de amor, en las imágenes del tema se los pudo ver abrazados, con varios cruces de miradas y muy cerca, simulando ser una pareja en medio de los rumores de romance. Al final, el rumor se terminó confirmando.