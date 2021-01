Samaniego: “El operativo de desprestigio a la provincia se cayó”

Compartir

Linkedin Print

El jefe de la bancada justicialista en la Cámara de Diputados, Agustín Samaniego aseguró que tras la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, quien constató la política sanitaria frente al coronavirus, se cayó como “un castillo de naipes” el operativo de desprestigio hacia la provincia que habían montado desde sectores de la oposición local, con la ayuda de algunos medios locales y otros de alcance nacional.

Destacó que durante su visita, “El Secretario de Derechos Humanos de la Nación entró a algunos lugares de centro de alojamiento preventivo, centros sanitarios, se encontró libremente con formoseños, que por supuesto no están absolutamente felices de estar 14 días allí, pero que no son para nada maltratados. Al contrario, son tratados con amor y esmero, con cercanía de parte de quienes los atienden”.

“Sabemos que son comprovincianos que están haciendo un esfuerzo de quedarse en un alojamiento preventivo para cuidarse ellos y a la sociedad, cómo no los vamos a tratar de la mejor manera” se preguntó.

Tras señalar que la política sanitaria no se modificará, recordó que “tenemos los mejor resultados del país con la menor tasa de mortalidad y de contagios, estamos apagando entre todos el pico de casos que se dio en el oeste y en Formosa, en Clorinda nos queda pendiente mucho trabajo”.

“De ninguna manera somos soberbios para decir que porque tenemos los mejores resultados del país no tenemos defectos o no hay nada que corregir, claro que lo haremos. Y una mirada externa, honesta, con criterio puede llegar a servir” insistió.

Samaniego pidió recordar que “Acá hubo miradas interesadas políticas, lo que movilizaba a los grupos opositores no era corregir los detalles o ayudar al comprovinciano. Era atacar salvajemente al gobierno, sin ofrecer una alternativa, como tiene la obligación un político”.

Dijo que “No vimos ninguna propuesta sobre epidemiología, sí vedetismo y peleas sobre quién sale más o menos en un video de Facebook, problemas de cartel”.

Compartir

Linkedin Print