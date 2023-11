Scaloni reveló el problema de salud que tuvo un mes después del Mundial de Qatar

Desde que planteó la posibilidad de una salida de la selección argentina, la palabra de Lionel Scaloni cotiza aún más por la incertidumbre alrededor de su futuro. El oriundo de Pujato apareció en Bobo TV para charlar a través de Twitch con el ex futbolista Christian Vieri que, en este caso, estuvo acompañado por Cristian Brocchi. En una de las declaraciones en italiano que ofreció el entrenador de la Albiceleste, reveló que el estrés que sufrió durante la Copa del Mundo hace un año terminó impactando en su salud.

“Después del Mundial… Guarda, después del Mundial. Creo que a finales de enero algo salió, no sé cómo lo dicen en Italia pero algo salió aquí en mi barriga”, contó Scaloni. “Un cálculo”, intentó ayudar Vieri. “Herpes”, compensó Brocchi. “Herpes, herpes. Sólo por lo que pasamos un mes atrás salió, después lo entendí”, añadió el técnico. “Cuando te bajó la adrenalina”, complementaron desde el estudio. “Sí, una vez que estás relajado todo llega”, cerró el entrenador.

Además admitió que asumió el cargo para dirigir solo seis partidos iniciales y explicó lo que aprendió a lo largo del camino recorrido. “Con esta camiseta hay que jugar con el corazón, con todo lo que hay. La Selección es una invitación, y si vienes es con placer, de una manera diferente que al club”, añadió. Lionel no tardó en destacar el talento del plantel y la importancia de saber integrarlo más allá de un sistema táctico: “Vimos que teníamos jugadores de buen pie, que teníamos que saber juntarlos”.

Al hablar de Messi, expresó toda la admiración que tiene hacia el capitán de su seleccionado. “El Mundial es la cosa más extraordinaria para un jugador… Según mi parecer jugó con el corazón, además de todo lo bueno que es. Se hizo imparable, era realmente imposible de pararlo. Conmigo fue delantero, extremo, juega como un ala. El equipo se arma alrededor de él”, explicó con una sonrisa imborrable en el rostro. La continuidad de la Pulga es algo que Scaloni ve posible y deseable, pero dejó claro que solo el integrante del Inter Miami puede tomar esa decisión: “Para mí puede continuar jugando, pero depende de él”.