Schwartzman derrotó a Francisco Cerúndolo y se consagró campeón del Argentina Open

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Diego Schwartzman impuso su jerarquía y su calidad de Top Ten y le ganó por 6-1 y 6-2 a Francisco Cerúndolo para consagrarse campeón de la edición 2021 Argentina Open. Este es el cuarto título ATP en la carrera del Peque, que se convierte en el primer ganador local del torneo de Buenos Aires desde que David Nalbandian lo hiciera en 2008.

En el inicio, Schwartzman se aprovechó de la multiplicidad de errores de Cerúndolo para tomar una amplia ventaja. Al Peque le alcanzó con sostener una regularidad en su juego, sin necesidad de descollar, para quebrar en dos ocasiones consecutivas y ponerse 4-0. Su rival puso en jaque su servicio en el cuarto juego para acercarse en el marcador, pero no pudo capitalizar la chance.

Recién en el quinto game Francisco pudo sostener su saque y luego otra vez estuvo cerca de quebrar, pero nuevamente falló. Fue así como el número nueve del ranking mundial cerró el parcial con un 6-1 a su favor.

Schwartzman fue una furia en el inicio del segundo set y pronto se puso 3-0 arriba. Parecía que el encuentro iba a terminar pronto, pero Cerúndolo reaccionó: logró su primer quiebre del partido y se acercó 3-2. Pero la solidez del Peque no iba a dar lugar a confusiones y el de Villa Crespo iba a redondear un 6-2 para festejar por primera vez en su ciudad.

Este es el cuarto título ATP en la carrera del Peque, de 28 años, que previamente se había consagrado en Estambul 2016, Río de Janeiro 2018 y Los Cabos 2019. Además se sacó la espina de ganar en Buenos Aires, ya que en 2019 había perdido la final ante el italiano Marco Cecchinato.

Más allá de no quedarse con el título, Francisco Cerúndolo cerró una gran semana en la que llegó a su primera final de un torneo ATP. Y lo hizo luego de atravesar la clasificación. Además, saltará del puesto 137° al 112° del ranking. El mayor de los hermanos no pudo imitar el logro del menor, Juan Manuel, que hace una semana se consagró campeón del Córdoba Open.

Schwartzman añadió así su nombre a la galería de campeones que integran sus compatriotas Nalbandian, Gastón Gaudio, Guillermo Coria y Juan “Pico” Mónaco. Para recordar al último argentino que levantó el trofeo en el Court Guillermo Vilas había que remontarse a la edición 2008 cuando David Nalbandian derrotó por 3-6, 7-6(5) y 6-4 a José Acasuso.

De ahí hasta acá hubo una supremacía europea que se impuso los siguientes 12 años y que detuvo a cualquier tenista local con ganas de triunfar en su tierra.

Desde 2009 a 2015, España fue el claro dominador del Buenos Aires Open con tres consagraciones de David Ferrer (2012, 2013 y 2014) junto a varios compatriotas que también fueron campeones como Tommy Robredo (2009), Juan Carlos Ferrero (2010), Nicolás Almagro (2011) y Rafael Nadal (2015). Luego, la lista se amplía con el austríaco Dominic Thiem, quien ganó en 2016 y 2018, acompañado por el ucraniano Alexandr Dolgopolov (2017), Marco Cecchinato (2019) y el noruego Casper Ruud (2020).

Compartir

Linkedin Print Whatsapp