Auténtica y picante, la Negra Vernaci, fulminó a Mario Pergolini y defendió a Migue Granados

La conductora fulminó a su colega y defendió a Migue Granados al referirse al final de Últimos Cartuchos en Vorterix.

Siempre auténtica y picante, Elizabeth “La Negra” Vernaci opinó sin filtros contra Mario Pergolini y quiso sacar a relucir el final de Últimos Cartuchos, en Vorterix, su plataforma multimedia digital, defendiendo a Migue Granados y Martín Garabal, que estaban al frente del ciclo.

Luego de que Migue cuestionara que se sigan pasando repeticiones del programa, Vernaci apuntó fuerte contra Pergolini. “¡Pagale a Migue Granados! Lo que pasa es que a Mario ahí le agarra el coso de los celos”, dijo en La Negra Pop.

Y remarcó que Mario, al ver que a Migue le estaba yendo bien, lo habría sacado del aire para restarle protagonismo: “Vio que Migue tenía futuro ahí, que hacían un programa de la con… de la lora con Martín Garabal, con la hermana de él también que me encanta, Victoria Garabal, y cuando encontrás a alguien que hace realmente algo bueno lo matás. Igual, ellos no necesitan de la radio de Mario para llegar”.

Además, se despidió deslizando que Mario ya no tendría el reconocimiento que le gustaría tener. “Hay un momento en la carrera de uno que debe ser una mier… y que, por suerte, a nosotros todavía no nos pasó, que es cuando la gente no te elige. Es así, tenés que hacer otra cosa y no matar los que están siendo elegidos porque la vida sigue sin vos”, sentenció.

