La Asociación Empresaria y Hotelera de Formosa aseguró que seguirán trabajando “a modo de protesta”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En un comunicado de prensa, la AEHG-FORMOSA (Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la provincia de Formosa), expresó su “agradecimiento a la comunidad formoseña por el apoyo a bares y restaurantes recibido durante las jornadas de protesta iniciadas el viernes”.

Del mismo modo, insistieron en destacar “el carácter pacífico de los reclamos” y denunciaron “zonas liberadas” en el casco céntrico, “lo que empaña nuestra labor de manera ordenada”, manifestaron.

Asimismo ratificaron su pedido “de una urgente apertura, todos los días, con horario extendido y con estricto cumplimiento de protocolos sanitarios. Una vez más, insistimos en la necesidad de abrir un canal de diálogo de primera mano con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, para brindar de manera definitiva una solución para nuestro sector, hoy declarado en rebeldía”

“Exigimos una respuesta por parte del gobierno provincial, es necesario que las autoridades a las cuales nos dirigimos innumerable cantidad de veces tomen una posición y nos brinden una respuesta para contribuir a que el bienestar general reine y podamos trabajar y vivir en paz, con todos los cuidados y medidas sanitarias que una pandemia requiere”, solicitaron.

Seguidamente aclararon y subrayaron “que nuestro reclamo no es otro más que trabajar. Es a lo que nos dedicamos y queremos seguir haciéndolo, de manera respetuosa y para mantener las fuentes de trabajo, así como también poder cumplir con nuestros compromisos comerciales. La gastronomía al aire libre no contagia, y la prueba piloto ha sido ampliamente superada hace meses”.

También repudiaron la violencia, “en todas sus formas y no vamos a tolerar nuevos actos de represión hacia la comunidad. Asimismo, queremos denunciar la “zona liberada” desatada en la zona céntrica, lo cual pone en peligro el normal funcionamiento de nuestros locales. Solicitamos a clientes, amigos y comunidad en general insistir en el cumplimiento de protocolos, y actuar de manera responsable. Por nuestra parte, nos hemos comprometido a cumplir las normas sanitarias de manera estricta, y pedimos lo mismo para las actividades que se llevan adelante en la vía pública”.

Además brindaron su agradecimiento “a todas las Cámaras y Federaciones de todo el país por el acompañamiento, así como también el apoyo brindado por algunos sectores del arco político nacional y provincial, y organizaciones internacionales”.

“Vamos a seguir trabajando a modo de protesta, todos los días y en horarios permitidos para la actividad. Esa es nuestra manera de protestar, quedamos a la espera de respuesta favorable”, finalizaron el comunicado.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp