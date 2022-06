Scioli manifestó su confianza en el pronto crecimiento de inversiones y exportaciones

Compartir

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, dijo ayer que el «gran desafío» para incrementar las reservas internacionales es «que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación», mientras que «antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente».

«Antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente y vimos las consecuencias que tuvo; acá el gran desafío es que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación», afirmó Scioli este martes en declaraciones a radio El Destape.

Por otra parte, el ministro dijo que “hay que trabajar en la baja del déficit fiscal, como en una familia, en una empresa o un país, no hay que gastar más de lo que entra”.

«Es bueno tener las cosas equilibradas y eso se logra con mayor expansión, con mayor eficiencia en el gasto y tomando decisiones que haya que tomar”, agregó.

Sostuvo que «atravesando esta coyuntura, estoy seguro de lo que tenemos por delante con sectores estratégicos: el agro para generar divisas, la minería para generar un circuito virtuoso de inversiones, todo lo que viene en materia energética con el gas».

«Ayer (por este lunes) fue un día importante porque el Banco Central pudo incorporar casi US$ 280 millones de divisas; ojalá que ocurra lo mismo a lo largo de la semana, una vez consolidado el tema divisas, después trabajaremos para ir priorizando en todo momento lo que son insumos para la industria», agregó.

Subrayó la importancia de «fortalecer las reservas cuando el mercado te hace esas pulseadas, porque detrás de esto hay muchas veces maniobras especulativas», y aseguró: «Estamos pasando de una economía especulativa financiera del gobierno anterior a una economía productiva de industrialización del país».

Acerca de las medidas para las importaciones, dijo que «cuando hay una brecha puede haber importaciones especulativas para acumular stock o sobrefacturaciones», y agregó: «el nuevo director de la Aduana (Guillermo Michel) está llevando adelante acciones en ese sentido, me parece muy importante desenmascarar y visibilizar estas situaciones».

«No es bueno que paguen justos por pecadores, hay divisas que se necesitan genuinamente para importación de insumos, para seguir esta reactivación industrial, y hay especuladores que cuando hay esta brecha se largan a importar maquinaria, o cosas de otras características o acumular stock», indicó el ministro.

Remarcó que «esto está orientado a defender la industria argentina, la producción agroalimentaria argentina, el trabajo argentino y combatir la especulación financiera que hay muchas veces cuando se da este tipo de estructura en los tipos de cambio».

«Es por eso mismo que mi ministerio está trabajando de forma articulada con todas las secretarías del gobierno, para darle impulso al desarrollo productivo» agregó.

Consultado sobre la inflación, se refirió a la indumentaria y consideró necesario «aumentar la producción, la competitividad, trabajar en las estructuras de costos y ante mayor demanda que aumenten la producción, para equilibrar oferta demanda y podamos tener una estabilidad de precios».

