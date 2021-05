Se anunció la extensión del subsidio al transporte urbano de pasajeros

Compartir

El gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, y el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, suscribieron la extensión del subsidio al transporte público de pasajeros hasta el 31 de julio de 2021.

El convenio se concretó a través de una adenda, o agregado, a la medida que permite mantener el subsidio de 20 millones de pesos mensuales que continuará aportando el Tesoro Provincial, luego que fuera eliminado por el gobierno nacional anterior, a fin de que la tarifa plena no impacte en los sectores más vulnerables que utilizan este medio para su traslado.

El marco de unidad de concepción y de acción entre Insfrán y Jofré sustenta el acuerdo para sostener el funcionamiento del servicio en el marco de las medidas establecidas por la pandemia del COVID-19.

Tras la firma, el jefe comunal destacó la medida tomada por el Gobernador Insfrán, que representa la presencia del estado reparando desequilibrios económicos que inciden directamente en un servicio público esencial, para sostener la continuidad operativa del mismo, y puso de relieve que desde la Provincia y el Municipio se gestiona en unidad de concepción y con un único destinatario: el pueblo formoseño.

Por último, indicó que el Municipio hará la rendición de cuentas de la aplicación del aporte y tanto el Gobierno provincial como el municipal arbitrarán las medidas presupuestarias que correspondan con el cargo al ejercicio fiscal en curso que garanticen la viabilidad del convenio.

José Olmedo

De la misma forma el Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, José Olmedo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO valoró la ampliación del subsidio para el transporte.

“Esto trae alivio a los usuarios como a todo el personal de la empresa Crucero del Sur que ve con muy buenos ojos, lo mismo para el vecino y la vecina de Formosa porque se puede mantener todavía ese boleto a un costo subsidiado que permite que se traslade todos los días desde su casa a su trabajo y viceversa. Es un sector importante de la sociedad formoseña que obviamente ve con muy buenos ojos esta nueva firma de convenio”, acotó.

“Siempre cada actor pretende un aumento, la realidad es que ya se dio el aumento oportunamente, no debemos olvidarnos que este subsidio nacía en 15 millones de pesos y hoy ha tenido una recomposición del 30% con lo cual llegamos a este número importante que es de 20 millones de pesos y se viene renovando”, indicó.

“Si bien es cierto que este dinero sirve para determinadas cuestiones como el salario de los trabajadores, también hay otro dinero importante que está faltando en la empresa que no solo tiene que trabajar para pagar el salario del trabajador, además de eso debe comprar repuestos para el mantenimiento de las unidades, combustibles para el mantenimiento del servicio como un sinnúmero de gastos corrientes que tiene la empresa, a eso se refieren cuando hablan de que el dinero no les alcanza y eso lo que la vez pasada salió a manifestar un sector agremiado de los trabajadores pidiendo al Concejo Deliberante que trate la actualización de la tarifa”, recordó.

Asimismo aseveró que “hay concejales que no quieren entender la realidad, sabemos que no quieren entenderla porque es un año electoral y están en búsqueda de renovar sus bancas y tratar una actualización de tarifas no les conviene políticamente hablando, mientras tanto, quienes tienen problemas en forma cotidiana no es la empresa sino el vecino que ve que no tiene el servicio que se merece y con justa razón reclama al departamento ejecutivo mayor celeridad en el servicio, una mejora en la incorporación de las unidades y un sinnúmero de cosas que ya todos conocemos”, destacó Olmedo.

