Ayer se cerró el mercado de pases en Europa con muchas operaciones que se concretaron sobre la hora. Hubo algunas sorpresas y casos cuyas ventas eran un hecho, pero terminaron por no concretarse. Entre las operaciones de último momento hubo un argentino. Este es el repaso los pases más importantes que se dieron a último momento.

Memphis Depay (28 años). “He decidido quedarme en el Barça. Totalmente comprometido a contribuir al éxito deportivo del club. Visca Barça (viva el Barça)”, escribió el delantero neerlandés en sus redes sociales. El jugador fue una de las novelas del mercado y el delantero estuvo cerca de pasar al Chelsea, pero llegó a un acuerdo con popes del equipo culé para poder continuar en la temporada. La clave fue que Xavi Hernández se iba a quedar cinco atacantes efectivos para tres plazas: Robert Lewandowski, Raphinha, Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Ansu Fati.

Marcos Alonso (31 años). El lateral izquierdo es otra incorporación para el elenco azulgrana según informó Mundo Deportivo. Logró librarse del último año de vínculo que le restaba en el Chelsea y se transformó en agente libre, por lo que podría firmar su contrato como jugador del Barça este viernes sin inconvenientes.

Arthur (26 años). Uno de los pases más impactantes. El volante brasileño que no supo explotar en el Barcelona ni en la Juventus, es una apuesta de Jürgen Klopp, quien lo lleva al Liverpool para intentar reforzar el mediocampo con un jugador que cuenta con experiencia y que llegará en su plenitud.

Héctor Bellerín (27 años). El lateral derecho formado en La Masía volverá al Barcelona luego de rescindir su contrato con el Arsenal. Bellerín se convierte así en la séptima incorporación del verano europeo para el Barça tras las llegadas de Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessie, Christensen y Marcos Alonso.

Sergiño Dest (21 años). El lateral derecho estadounidense fue cedido por el Barcelona al Milan. Sin la consideración del entrenador de Xavi Hernández, el defensor se sumará al Calcio y el club italiano se guarda una opción de compra por 20 millones de euros. “¡Estoy muy orgulloso y emocionado de unirme a los campeones de Italia y a un club tan histórico! Fuerza Milan”, escribió Dest en sus redes sociales.

Martin Braithwaite (31 años). El delantero danés terminó su vínculo con el Barcelona, cuyo contrato que acababa al final de la temporada 2023/2024. Se convirtió en el octavo fichaje para el Espanyol de Diego Martínez. El ex azulgrana firmaría por tres años con el elenco blanquiazul.

Nicolás Fernández Mercau (22 años). El extremo izquierdo era una de las joyas de San Lorenzo y arribará a España. El propio club azulgrana lo confirmó en sus redes sociales: “San Lorenzo cerró la transferencia de Nicolás Fernández Mercau al Elche. El acuerdo es por el total del pase y el club conserva una plusvalía del 10%, más los derechos de formación. El jugador, que se inició en CASLA en Novena División, firmará por 5 temporadas”. El traspaso sería por 4 millones de dólares.

Carlos Soler (25 años). El volante dejó el Valencia y será compañero de Lionel Messi en el PSG, que pagó por el español 18 millones de dólares por el traspaso más otros dos opcionales, según informa Marca. El jugador cobrará cuatro millones de dólares por cada una de las cinco temporadas por las que firmó.

Julian Draxler (28 años). Pasará de ser compañero de Lionel Messi a rival, ya que lo enfrentará en el Grupo H de la Champions League. El volante alemán fue cedido a préstamo al elenco portugués donde juegan los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Fernández.

Willian (34 años). Después de un año en el Corinthians donde no se pudo conseguir el máximo objetivo que era la Copa Libertadores, el volante brasileño regresará a la Premier League y acordó su contrato con el Fulham por una temporada. De esta manera vuelta al fútbol inglés, donde supo explotar en el Chelsea y Arsenal y que incluso le permitió llegar a la selección de su país.

