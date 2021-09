Se desarrolló otra jornada de venta exitosa en el local fijo de Soberanía Alimentaria

Compartir

Linkedin Print

En el local comercial del programa Soberanía Alimentaria Formoseña ubicado en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa, se llevó a cabo ayer la comercialización de una gran variedad de productos formoseños.

Este espacio diseñado por el Gobierno de Formosa, que tiene como fin acercar a las familias capitalinas alimentos a precios muy accesibles producidos en las chacras de pequeños productores paipperos de distintos puntos del territorio provincial, contó con una gran concurrencia de vecinos.

Como ocurre cada sábado, desde horas tempranas hicieron fila para comprar en el punto fijo del programa, en la calle Paula Albarracín 2735 Manzana 53, del populoso barrio de la Jurisdicción Cinco.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Finanzas y Economía de la provincia, doctor Jorge Oscar Ibáñez, al estar presente en el lugar, sostuvo que realmente los precios que traen los pequeños productores y emprendedores de algunas PyMEs, que agregan valor a la materia prima “son buenísimos y no lo vas a encontrar en ninguna otra parte”.

Destacó en ese sentido que el objetivo del programa “es habilitar canales de venta directa al paippero” que permitan ir eliminando la cadena intermediaria.

De ese modo, el Estado lo que busca es “sustituir la importación de los alimentos que llegan de otras provincias” poniendo en esto como ejemplo el caso de la lechuga, al señalar que “la mayor parte que consumimos no es producida en Formosa y viene de lejanas provincias”.

“Por eso, estamos incentivando al hombre de campo a producir, ya que el problema es la comercialización, puesto que vienen los mismos de siempre le pagan ‘dos pesos’ al productor y acá lo multiplican por 50 y el consumidor lo compra a un precio exagerado”, advirtió sobre los constantes sobreprecios.

Frente a ello, desde el Gobierno provincial, a través del Instituto PAIPPA y el Ministerio de la Producción “el desafío es lograr ayudar con estos canales de venta directa a que el dinero que cobra el que produce el alimento vaya a su bolsillo, y no que ‘los vivos de siempre’ sean los que se beneficien”.

En Soberanía Alimentaria están comprendidas desde la producción de frutas, verduras y hortalizas, además de producción de carnes como el cerdo que también se comercializa en ese punto fijo que es una empresa local dedicada a esta actividad productiva, conducida por el señor Kelly.

“Esto es muy importante, en pos de ir hacia la sustitución de importaciones habida cuenta que es el sacrificio de los paipperos de trabajar todo el año”, remarcó categórico.

Compartir

Linkedin Print