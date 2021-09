Abraham Mateo se confiesa: “He sufrido por amor, pero me ha venido bien para mis canciones”

Compartir

Con apenas 23 años de edad, Abraham Mateo puede jactarse de tener una envidiable carrera musical. El cantante español acaba de lanzar Repetíamos, el primer single del que será su séptimo álbum de estudio. Y ha realizado colaboraciones con los más prestigiosos artistas internacionales, que también lo han convocado como productor y compositor. Sin embargo, aunque está claro que esto es exactamente lo que él quería para su vida desde que se subió a un escenario siendo apenas un niño, el joven reconoce que su profesión no lo ayuda a la hora de encontrar el verdadero amor…

—Acabás de lanzar un tema con mucho ritmo, pero con mucha melancolía también…

—Repetíamos es una canción muy importante para mí porque la compuse en casa, en los tiempos de la cuarentena. Y como tu has dicho, tiene un corte romántico y melódico, con bases que tienen mucho ritmo. Todo eso hace que se cree un contraste que es lo que amo tanto de esta canción. El videoclip, además, lo rodé mitad en Madrid y mitad en Almería, en España. Y, confesándote algo, es uno de mis videoclip favoritos. Creo que es mi favorito, ya. Así te lo digo al cien por cien.

—¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de este clip?

—Pues porque se me puede ver bailando, que es algo que la gente sabe que me gusta y que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Los colores, la historia…Salgo como mostrando ese lado de actor que también los que me han seguido saben que me ha gustado mucho poner en práctica. Y luego también se me ve como más maduro, más atrevido o más mayor. La canción también hace que el video crezca un poquito más. Así que es un conjunto de todo.

—Has escrito también otros temas en cuarentena. ¿Cómo estás llevando ahora la situación de la pandemia y la vuelta de los shows en vivo?

—Estamos arrancando, viendo como lo podemos hacer. Pero sí, ya estoy con ganas de arrancar la gira. Todavía seguimos teniendo reuniones para ver si se puede hacer lo más pronto posible. Y mientras estoy preparando mi séptimo disco de mercado, que está ya a puntito de finalizarse. Estamos con la selección de canciones, llamando a artistas para que colaboren conmigo. Ahora mismo lanzamos Repetíamos, pero ya estoy deseando sacar el segundo sencillo que viene con una colaboración con un artista que me gusta mucho de Puerto Rico.

—¿Se puede decir quién es o todavía no?

—No se puede decir, pero en Instagram he dado alguna que otra pista de lo que puede venir siendo esa sorpresa.

—¡Mirá que has colaborado con muchos artistas número uno!

—Decías que te gusta mostrar tu parte actoral y, si bien has participado ya en algunas película, ¿tenés intenciones de en algún momento abocarte de lleno a la interpretación?

—Me gustaría, sí. El hecho de actuar siempre me ha llamado mucho la atención. Y me encantaría dedicarme a eso profesionalmente en un futuro, aunque ya he tenido mis experiencias como actor. Pero todavía no he encontrado el tiempo necesario como para adentrarme en eso al cien por cien.

—¿Pensás que son compatibles las dos carreras o sentís que tenés que elegir entre una cosa u otra? Porque hay cantantes, como es el caso de Chayanne, que también han hecho películas, series y telenovelas…

—Yo creo que se puede compaginar todo a la vez perfectamente, no le veo ningún impedimento. A mí, me gusta mucho la fiesta . Así que, cuanto más cosas haya, mejor. Y pienso que todo se puede, que son compatibles las dos profesiones.

—También dijiste que en este video se te ve “más maduro, más mayor”. Vos sos muy joven, pero empezaste siendo un niño y esto hace que muchos se queden con esa imagen cuando ya sos realmente un hombre…

—Es complicado hacer ver esta evolución, porque mucha gente se queda con el pasado. Por eso me gusta tanto este video, porque hemos dado un salto, un pasito más allá. Sentía que era el momento. La canción me daba pie a eso. Es como que, gráficamente, en el videoclip ya sabía expresar lo que yo quise transmitir cuando compuse esa canción. Y los comentarios que he leído son súper positivos.

—¿Tenés fans que arrancaron con vos desde los ocho, diez o doce años y te siguen hasta ahora o fueron cambiando?

—Siempre veo caras conocidas y eso me gusta. Pero también siento que mucha gente se está sumando al proyecto. Tal vez mi música abarca un rango más amplio de edades, que es una cosa que a mí me hace mucha ilusión. Cada vez, la escucha gente más mayor. ¿Y a quién no le gusta eso? Entonces, pues estoy muy contento por ese lado. Y también de saber que tengo unas fans tan fieles, muchas de ellas que me llevan siguiendo desde que empecé con la música hace ya quince años.

—Es tremendo: con 23 años, quince de trayectoria. ¡Es un récord!

—Increíble, la verdad que sí. Yo ni me lo creo, porque ha pasado el tiempo súper rápido y lo he disfrutado un montón

—Sé que no cambiarías la vida que tenés por ninguna otra, pero también es verdad que arrancando una carrera tan chico hay mucho que ha quedado de lado. ¿Cuáles son esas cosas que te hubiera gustado hacer y no pudiste por la carrera?

—Ehhh…¿La verdad? He tenido que ser un niño muy raro, porque yo he vivido por y para la música siempre. Y el cuerpo no me ha pedido nada más que estar en mi casa cantando con mi familia. Con mi hermano mayor (Tony Mateo) siempre nos ha unido la música. Y lo que para otros chavales de mi edad era jugar al fútbol en la calle, pues para mí era quedarme en casa haciendo música, tocando el piano, tocando la guitarra, componiendo, viendo videos en Youtube, admirando a otros artistas. Entonces, siento que no me he perdido nada, realmente. Siempre que queríamos salir por ahí con mi familia lo hacíamos, con mis amigos también. Y he estado jugando a la música, porque para mí esto realmente no es un trabajo. Nunca lo ha sido ni lo será. Es mi pasión y soy muy feliz haciéndolo.

—¿Cómo es esto de compartir la misma pasión con tu hermano, él en Lérica y vos como solista? ¿Cuando están fuera de los escenarios charlan también de música?

—Estamos todo el día conectados con la música. Y él es mi persona favorita. O sea que estamos unidos por la misma pasión pero, fuera de eso, también tenemos una conexión increíble. Nos llevamos súper bien, nos aconsejamos. Y yo creo que eso es lo más bonito. Aparte, el hecho de estar produciendo para él y su grupo y que ellos crean en mí como productor, me hace sentir muy orgulloso. Y me ha abierto muchas puertas. Hoy, además de Lérica, estoy trabajando para Belinda, Gente de Zona, Lali Espósito y mucha gente que está confiando en mí en esa faceta. Y eso me hace muy feliz.

—Al artista, por lo general, le gusta es estar arriba del escenario, pero a vos el hecho de estar detrás y de hacer brillar a otros músicos también te llama mucho…

—Me encanta estar en ese lado, detrás del proyecto de otro artista, en segundo plano. Mi propósito, realmente, es ver mi nombre como productor y compositor ya no solo en mis canciones, sino también en la música de otra gente. Creo que no hay nada que me haga sentir más realizado que eso.

—¿Y cómo fue ir concretando esos proyectos? Porque me imagino que cuando eras chico veías a artistas que admirabas, como es el caso de Alejandro Sanz , y un día te encontrarte con que estabas cantando con ellos o que les estabas produciendo algo…

—Yo empecé produciendo cuando era muy pequeñito. Me acuerdo que cuando tenía diez años, mis padres me compraron un ordenador y empecé a introducirme a ese mundo de las producciones y me llamó la atención. Empecé a buscar en Youtube cómo se hacían las cosas. Y, de repente, llegó un momento en el que sentí que los artistas me estaban apoyando mucho, creyendo en mi talento. Como Alejandro Sanz, por ejemplo, que me invitó a cantar con él, o Jennifer López, 50 Cent Farruko, Yandel, Pitbull…Y vi que cabía otra vertiente para que la gente confiara en mí como productor, que fue un logro increíble para mí.

—Cuando empezaste tu carrera tus padres tus padres te apoyaron y tu mamá estuvo muy encima tuyo, acompañándote hasta en las giras. ¿Eso sigue siendo así al día de hoy?

—Sigue siendo así: la “mamánager” está siempre presente . Para mí, la familia es lo más importante, lo primordial para tener los pies en la tierra. Sin ellos yo tengo en claro que no hubiera llegado a ser quien soy. Así que les debo absolutamente todo.

