Se detectaron 45 casos nuevos de coronavirus y la curva de contagios sigue en ascenso

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que, en las últimas 24 horas, se realizaron 3797 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 45 de ellos resultados positivos a coronavirus.

Del total, 15 corresponden a Formosa Capital: ocho contactos estrechos, cinco consultas por síntomas leves y dos consultas por egreso de la ciudad; 14 a Bartolomé de las Casas, por búsqueda activa en terreno; 13 a Clorinda: cinco por consultas por síntomas leves, cuatro por contactos estrechos, tres controles por internación con síntomas graves y una consulta por egreso de la ciudad; uno contacto estrecho de Ibarreta; uno por búsqueda activa en terreno en Comandante Fontana y uno por consulta por síntomas leves en El Espinillo.

En ese marco y ante el brote de contagios verificado en la comunidad de Bartolomé de las Casas, se dispusieron medidas sanitarias de cuidado y protección en cuanto al ingreso y egreso de personas de la misma, así como medidas tendientes a controlar la propagación del virus.

Asimismo, se desplegaron acciones con el fin de garantizar la asistencia alimentaria de la población y la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Además, este jueves se dará de alta médica a ocho pacientes: 2 del Hospital Interdistrital Evita y seis del Centro de Asistencia Sanitario N° 13 de Formosa.

En ese contexto, al 11 de marzo, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 1.613 casos de coronavirus, de los cuales 1.245 se recuperaron, 316 continúan activos, 21 fallecieron y 31 egresaron de la provincia. También se realizaron 169.987 test con el 0,95% de positividad.

Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, se indicó que, en Clorinda, se detectaron 453 casos, de los cuales 92 siguen activos y 15 fallecieron; en Ingeniero Juárez, se diagnosticaron 264 casos, de los cuales ocho están activos y dos fallecieron; y en Formosa Capital, se diagnosticaron 330 casos, de los cuales 163 permanecen activos y dos fallecieron.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia, registró el ingreso de 649 camiones de carga; controló en la vía pública a 10.286 personas y 7.232 vehículos; labró 33 actas de infracción a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 186 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó dos ingresos irregulares judicializados; e intervino una fiesta privada.

Ingreso Ordenado

Por otro lado, se reiteró que avanza el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a la provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 17.531 personas desde la implementación de este programa.

Se comunicó que, al 11 de marzo, cumplieron su cuarentena 26.324 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.633 personas, de las cuales 1.727 lo hacen con la modalidad domiciliaria.

Un año de la pandemia

Por último, el organismo recordó que, este jueves, se cumple 1 año de la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

“En este tiempo hemos aprendido y avanzado mucho, sin embargo, la humanidad no ha podido controlar todavía la propagación del virus y sus terribles efectos, como lo vemos en todo el mundo y especialmente en países cercanos al nuestro”, sostuvo el organismo.

Y agregó: “No podemos relajarnos porque vemos que los brotes de contagios pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar de la provincia, y llega su tiempo y mucha responsabilidad individual y social poder controlarlos”.

Esto no nos impide seguir avanzando en Formosa. Esta mañana el Gobernador Gildo Insfrán inauguró 2 nuevas unidades educativas para la comunidad de Fortín Lugones, llegando a las 1.393 obras educativas construidas con el Modelo Formoseño.

Con unidad, organización y solidaridad, no hay obstáculos que los formoseños no podamos superar.

Compartir

Linkedin Print