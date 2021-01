Se diagnosticaron 16 casos positivos de COVID de los cuales 14 son de Ingeniero Juárez

Compartir

En su parte de prensa N°298, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que, en las últimas 24 horas, se realizaron 434 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 16 de ellos resultados positivos a coronavirus.

Del total de casos, 14 corresponden a la ciudad de Ingeniero Juárez, once son pacientes que se encontraban internados en el Hospital Distrital de dicha ciudad, por distintas causas; dos, son acompañantes de uno de esos pacientes y el último es un personal policial que prestó servicio en esa localidad hasta el 29 de diciembre.

El último caso mencionado ya se encuentra internado en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID 19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita y se está organizando el traslado a dicho hospital de los demás pacientes internados y acompañantes de la ciudad de Ingeniero Juárez.

Los últimos dos casos positivos, se trata de dos varones de 23 y 50 años que entraron al territorio desde la provincia de Buenos Aires en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, si bien, ambos habían presentado constancia de test negativos previos, los hisopados de control a su ingreso, arrojaron resultados positivos a coronavirus. Los dos pacientes ya se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID 19.

Altas médicas

Este viernes, se dará de alta médica del referido Hospital a tres pacientes, una mujer de 33 años, y dos varones de 22 y 38 años quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

En ese contexto, al 1 de enero de 2021, la provincia de Formosa diagnosticó 340 casos de coronavirus, de los cuales 243 se recuperaron, 71 continúan activos, uno falleció y 25 egresaron de la provincia. Además, se realizaron 38.017 test con el 0,89% de positividad.

Con relación a las ciudades con incidencias diferenciada de COVID, en Clorinda se detectaron 75 casos, de los cuales 8 continúan activos. Y actualmente hay 53 personas en cuarentena.

Por su parte, en Ingeniero Juárez se detectaron 39 casos, de los cuales el total permanece activo; y 94 personas en cuarentena.

Controles Policiales

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 169 camiones de carga; controló en la vía pública a 6927 personas y a 4993 vehículos; labró 82 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 192 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó un ingreso irregular judicializado más seis contactos en estudio; e intervino en 13 fiestas privadas.

Programa de Ingreso

En otro orden, el Consejo anunció que avanza el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a la provincia.

A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 11.383 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 962 personas, y ya cumplieron esta medida preventiva 15.971 personas.

Nuevo año de esperanza

Por último, el Consejo sostuvo que la cantidad de casos positivos reportados en los últimos días dan cuenta del “enorme riesgo epidemiológico contextual” al que se enfrenta, no sólo en las localidades donde estos casos se diagnosticaron, sino que es un riesgo latente y concreto sobre todo el territorio provincial.

“Asumir esta realidad y actuar responsablemente es la mejor manera de cuidar la salud y la vida propia, así como la de nuestras familias y seres queridos”, aseveró el parte.

Y concluyó: “Hoy iniciamos un nuevo año con la esperanza y la fe renovadas, preparados para los nuevos desafíos por venir y con la certeza de que unidos, organizaos y solidarios no existen adversidades que los formoseños no podamos superar”.

