Se habilitó la reanudación del tránsito en los cruces fronterizos entre Formosa y Paraguay

Argentina habilitó la reanudación del tránsito en los cruces fronterizos entre Formosa y Paraguay. Se trata de dos pasos por vía terrestre: Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” Clorinda-José Falcón, y por vía fluvial: Puerto Formosa-Puerto Alberdi.

En ambos puntos, a partir de que el Gobierno Nacional oficializó la medida en el Boletín Oficial este lunes 13, desde las 8 de la mañana se reanudó el tránsito.

Al respecto, Ramón Darío Benítez, encargado de Migraciones de la República del Paraguay, en el puesto de control de Puerto Falcón, confirmó que luego un prolongado tiempo, Argentina habilitó el paso fronterizo con su país, reanudándose el tránsito internacional.

Por su parte, Zunilda Menchaca, licenciada en Enfermería, quien se encuentra trabajando en el lugar, enumeró a esta Agencia cuáles son los requisitos que se exigen las autoridades del país paraguayo.

“Los requisitos para los ciudadanos sean nacionales o extranjeros para ingresar a Paraguay son contar con PCR, 72 horas antes de su ingreso, o un estudio de antígeno que tiene una duración de 24 horas desde la fecha de toma”.

Además, deberán “llenar la ficha de declaración jurada de Paraguay, que lo pueden hacer ingresando a la página web del Ministerio de Salud, donde aparece la ficha de viajero que automáticamente lo pueden rellenar inclusive con el teléfono celular”.

También, acotó que se controlará en el ingreso la tarjeta de vacunación contra el COVID-19, pero aclaró que “si no tienen las dos dosis, igual se les da el ingreso, sólo que quienes no tengan esquema completo de vacunación se le hace al quinto día otro PCR o antígeno”.

Y en el caso dar positivo una persona en su ingreso, “se toman todos los recaudos necesarios desde Sanidad”, agregó.

“Para ello, se cuenta con una sala de aislamiento donde se le hace el seguimiento correspondiente, contando con contenedores para aislar a las personas también en el caso de que vengan con un PCR positivo o que aún no cuenten con el alta médico de la enfermedad”, pormenorizó.

Por último, dejó en claro que a los menores hasta 12 años no se les pide antígeno ni PCR, “solamente la declaración jurada y el control del calendario de vacunación. En cambio, de 12 años en adelante se exigen los requisitos antes mencionados”, completó finalmente.

