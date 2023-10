Se podrá visitar Guaycolec el fin de semana largo

Este fin de semana largo se podrá visitar la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec, situada a unos 26 km de la ciudad capital, junto al riacho Pilagá, con una superficie de 150 hectáreas.

Funciona como una estación de animales silvestre que tiene como objetivo proteger y criar especies que se encuentran en extinción.

Muchos de los animales que viven en Guaycolec son rescatados de cazadores furtivos y contrabandistas del comercio ilegal de fauna. Otros provienen de la domesticación en hogares particulares.

La reserva permanecerá abierta el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 en el horario de 9 a 16 horas, contando con dos paseos guiados por veterinarios a las 11 y 14 horas.

La responsable de la reserva, la ingeniera zootecnista Ivana Iker confirmó que durante toda la semana se puso a punto el espacio para recibir a los visitantes dispuestos de disfrutar de la naturaleza en familia.

La funcionaria recordó que se trata de “una reserva natural protegida provincial, que cuenta con 150 hectáreas de recurso natural virgen” y explicó que “una parte la destinamos al cuidado y protección de la fauna silvestre y también para que la comunidad puedan acceder al uso de estas instalaciones, brindándole parrilleros, sanitarios, espacio al aire libre para la recreación, juegos de plaza para niños, en la zona de camping”.

En cuanto al paseo guiado, se trata del sector de alojamiento de los animales que son rescatados del tráfico ilegal, mascotismo, accidentes de tránsito o entrega voluntaria, y se hace en dos horarios y con un guía para que puedan conocer de qué especie se trata.

“Pedimos que preservemos la tranquilidad de los animales, tanto de la fauna en cautiverio, como en la que está en libertad como guazunchos, carpinchos, iguanas, ñandúes, siempre hay que mantener el respeto a ellos, no ofrecerles comida, para garantizar su condición saludable” pidió Iker.

También solicitó a los visitantes “que no arrojen residuos, como también que no lleven mascotas para mantener la tranquilidad de los animales que residen” en Guaycolec.

Comentó además que durante la semana hubo tres rescates: un ejemplar de yarará hembra, preñada, que fue rescatada del barrio Nueva Pompeya y hoy recibe tratamiento de rehabilitación en el serpentario a cargo del Regimiento de Monte 29.

Por otro lado una cría de guazuncho que fue rescatado por Gendarmería Nacional y que se encuentra en observación y finalmente un lobito de río que recibió atención luego de ser derivado desde Lote 8.