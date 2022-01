«Se readecuó el protocolo sanitario, porque la replicación viral del Ómicron es más corta»

Compartir

Linkedin Print

Debido a la nueva ola de contagios COVID19 por la variante Ómicron, el Consejo Federal de Salud se reunió y consensuó modificar los protocolos sanitarios.

Sobre esto, el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 «Dr. Enrique Servián», explicó detalles sobre el nuevo protocolo sanitario para el manejo de casos positivos y contactos estrechos, que dio a conocer este jueves 30, el Gobierno de la provincia de Formosa.

En primera instancia, aclaró que no hay una saturación en la atención del sistema de salud, pese a la escalada de positivos a este virus, y expuso que «habrá demanda de consultas o realización de PCR, pero no así de internación o fallecimientos, gracias al alto porcentaje de vacunación».

En este marco, el médico infectólogo esbozó que «en virtud de estas circunstancias se decide readecuar estos nuevos protocolos sanitarios”, por el que a los confirmados con esquema de vacunación completo y asintomáticos se les redujo el aislamiento a siete días más tres de cuidados especiales.

Remarcó que, esta decisión se debe «principalmente a la variante Ómicron, porque la replicación viral ocurre en la garganta, en la nariz y mucho menos en el pulmón, por lo tanto, es más corta».

Además, precisó que con este nuevo protocolo se sigue considerando «contacto estrecho a aquella persona que estuvo en contacto más de 15 minutos, a menos de dos metros de distancia o compartiendo mates, tererés o mismo vaso, con una persona de resultado positivo a coronavirus».

Y dejó en claro que se considera caso confirmado a quienes obtengan ese resultado a partir de la PCR, LAMP o el test rápido positivo en personas sintomáticas, ya que si son asintomáticos hay que realizar otra prueba.

Al concluir, Bibolini, sugirió que para los festejos por Año Nuevo, las personas que se junten con otras que no son convivientes «tengan su carnet de vacunación COVID19 con esquema completo, pero si tienen síntomas compatibles con esta enfermedad, no concurrir al evento».

Y solicitó que «de ser posible, la juntada sea al aire libre o donde pueda circular el aire, respetando el distanciamiento social, lavado de manos permanente, no compartir vasos ni cubiertos y uso de barbijo obligatorio cuando no se está comiendo».

Compartir

Linkedin Print