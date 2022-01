Nafta: aseguran que «hay quiebre de stock porque llevan al Paraguay»

Compartir

Julio Alonso, presidente de la Federación de Estacioneros de Combustible, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a las causas por las que habría desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de Formosa donde indicó que, si bien no sucede solamente acá, en el caso particular de nuestra provincia «es porque debido al bajo precio ciudadanos de países limítrofes se pasan a cargar».

«Las causantes son varias, el precio atrasado, una menor producción, mayor demanda y a eso le sumamos la baja del río Paraná que lleva a que el transporte que era marítimo ahora tenga que ser en camiones y no se puede llegar a cumplir con todos», comenzó explicando.

Seguidamente al hablar del precio indicó que «tenemos un valor que estamos muy por debajo de lo que tiene que valer el combustible. Por ejemplo, en Argentina se paga la nafta a $95 y en Uruguay está $300, entonces quienes viven en países limítrofes se pasan para acá para llevar el combustible y ahí lo que ocurre es que una estación de servicio que vendía 5 mil litros de nafta por día, pasa a 35 mil que es la capacidad de un camión, entonces no hay forma de abastecer a todos».

Cuando se refirió a la situación de Formosa, reconoció que está «al tanto» y que inclusive «estamos trabajando no solamente con Formosa, sino también con Corrientes, Misiones, Entre Ríos que son provincias donde tenemos problemas porque se pasan los ciudadanos de países limítrofes y se produce un quiebre de stock».

Al ser indagado por cómo se solucionaría la cuestión respondió: »esto se solucionaría con aumento del precio y con mejor logística también porque el precio no tiene nada que ver con la baja del Paraná, entonces necesitamos mayor logística para llevar el combustible hasta los lugares más alejados».

«Sé que donde haya un aumento de precio y no valga la pena cruzar desde Paraguay al lado argentino va a haber mayor cantidad de combustible acá», aseveró.

Finalmente dejó en claro que hay preocupación y que inclusive las mismas ya fueron trasladadas a la Secretaria de Energía de la Nación pero que «de igual manera no informan nada». «No es un problema que afecta a una sola provincia, sino que son varias y los motivos son diversos», culminó diciendo Alonso.

