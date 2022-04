Compartir

Linkedin Print

Con el propósito de continuar fortaleciendo las competencias comunicativas a nivel oral y escrito en las lenguas indígenas y castellana de los profesionales de la educación, se realizó el Encuentro Departamental de Maestro Especial Modalidad Aborigen (MEMA) Pilagá. El mismo fue organizado por la Comunidad Originaria Pilagá y el punto de encuentro fue la Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P.) Modalidad Intercultural Bilingüe (M.E.I.B.) N° 401 de Pozo del Tigre.

Estas instancias de trabajo conjunto lo que hacen es “promover cómo queda escrito lo que ha sido tradición oral, cómo queda escrito no solo para las comunidades sino para el resto de la sociedad y es realmente una tarea que hay que realizarla para poder lograr algo que no es sencillo, pero que requerimos para poder crecer, unificar y coordinar la forma de escribir, y así registrar y comunicar en lengua originaria nuestros pensamientos, saberes, cultura y arte, que muchas veces se pierden cuando se traducen”, expresó el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, quien acompañó el espacio.

Y agregó: “Es importante que le demos la significación que tiene este Encuentro, esta construcción, que lleva muchos años pero que es relevante que lo pongamos en orden para que pueda ser un legado para las actuales y próximas generaciones”.

Asimismo, sostuvo: “La diversidad enriquece a nuestra sociedad, no tiene el mismo valor que seamos todos lo mismo, sino que seamos parte de lo mismo, siendo cada uno lo que somos, aportando nuestra cultura, nuestros saberes, construyendo una visión del mundo, compartida con respeto por lo que cada uno es y piensa”.

Por lo que consideró: “Ese es el Modelo Formoseño que nos ha propuesto el Gobernador y por eso también esta infraestructura escolar, para que nuestras niñas y niños tengan la misma escuela que en la Capital, con las comodidades y posibilidades ampliadas, que les permite fortalecer su propia lengua y la promueve”.

Las comunidades indígenas formoseñas son contempladas en la Ley General de Educación N° 1613, sancionada el 2 de octubre de 2014, ya que en su artículo 56° plantea que la Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad de la Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho de los pueblos indígenas, conforme con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Integral del Aborigen N° 426, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua materna, su cosmovisión e identidad étnica.

A su turno, el profesor Adrián Aranda, coordinador provincial de E.I.B; manifestó: “En Formosa podemos decir que es un día de mucha significatividad porque no solo es un momento para festejar sino también un momento para reflexionar y en ese marco, se ha pensado este encuentro de docentes indígenas para poder convocarnos a la reflexión, para poder valorar todo lo que se ha transitado con un Estado presente, con políticas muy claras destinadas a los pueblos indígenas, donde la Educación es uno de los ejes centrales”.

“Es pionera en poder institucionalizar una educación respetuosa de la diversidad cultural, de cada una de las lenguas, de las culturas, de la historia, de la forma de ver, de entender y de vivir en el mundo entre todos. Tenemos un gobierno que diseña políticas para esta convivencia intercultural porque ser distinto es un derecho pero también es un derecho poder construir un espacio social donde vivir juntos, nos ayuda a construir un proyecto colectivo que nos sostenga y nos desafíe y los docentes, los que estamos haciendo escuela, conduciendo y transitándola tenemos una responsabilidad muy grande para generar mejores oportunidades, mayores condiciones de igualdad y por supuesto, de construir entre todos esta Formosa que venimos haciendo y que cada vez nos desafía más”, indicó.

Por su parte, la profesora Nidia Gladys Cuellar, directora de la unidad educativa anfitriona, dijo: “Tenemos una matrícula de 160 alumnos y un plantel con 24 docentes, nuestra escuela cabecera es la E.P.E.P. N° 401 y los anexos son Lote 5 y 21, todas de etnia Pilagá; los MEMAS y docentes trabajan en forma coordinada. Agradecidos a la gestión del Dr. Gildo Insfrán, al Modelo Formoseño que lleva adelante, aquí la asistencia está todos los días, desde los útiles que nos envían para dar inicio al ciclo lectivo, tenemos cubierto todo, la política sanitaria, educativa y nutricional, estamos re bien atendidos”.

En dicha jornada declarada de interés cultural y educativo, se socializó en cuanto a las experiencias pedagógicas y se reflexionó sobre las prácticas áulicas, el rol de la pareja pedagógica, los lineamientos curriculares y establecieron acuerdos sobre la escritura Pilagá.

“Llevo adelante las actividades para poder ejercer un buen aprendizaje entre los niños para que puedan rescatar nuestra cultura, escritura y enseñarles para el bienestar de nuestra comunidad”, comentó Kevin Pérez, docente M.E.M.A. de la E.P.E.P. M.E.I.B. N° 401 anexo Lote 5.

Compartir

Linkedin Print