Se realizó la Asamblea Universitaria 2023 de la Universidad Nacional de Formosa

En horas de la tarde de este miércoles 6 de diciembre, en la Biblioteca Central del campus universitario se llevó a cabo la Asamblea Universitaria 2023 de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Ante una importante presencia de personal docente, no docente, graduados y estudiantes, el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, presentó el Informe Anual de Gestión sobre la tarea académica desarrollada durante el año en curso.

En ese sentido, tras finalizar su alocución, expresó que “fue un informe muy extenso, y eso que ya lo hemos simplificado. A cada asambleísta le hemos dado el informe completo en un prendrive y también se va a subir a la página web. Es lo que informaron cada una de las unidades académicas y las distintas dependencias de la Universidad”.

Así que “para nosotros hoy ha sido un día muy bueno porque es como que estamos cerrando el año. Hubo una gran cantidad de consejeros y consiliarios ya que hemos cubierto casi el 70 por ciento de presencia de los asambleístas, incluyendo los decanos, los secretarios y demás autoridades, al igual que alumnos, no docentes, docentes y graduados”.

“Esta es la participación democrática en la Universidad, así que les agradezco a todos. Es la oportunidad de informar lo que se está haciendo, lo cual de hecho es bastante extenso. Desde nuevas carreras, pasando por investigaciones, títulos, posgrados, cómo se trabaja con la calidad académica, los laboratorios… es una serie innumerable, porque hay mucha gente que trabaja, mucho compromiso en esta Universidad”, subrayó.

Al respecto, el vicerrector de la UNaF, Dr. Vicente Emilio Grippaldi, manifestó: “Se trata de la asamblea ordinaria anual donde el señor rector informa a los miembros del máximo órgano de gobierno de la Universidad los acontecimientos y hechos relevantes que se han sucedido desde el inicio del presente año hasta el día de la fecha, y un poco antes también porque data del último informe anual del 15/12/2022”.

Por su parte, el Mgter. Alberto Barboza, secretario general académico, señaló: “Se desarrolló una nueva asamblea universitaria informativa donde el rector de la UNaF puso de cara a la comunidad universitaria todo lo realizado durante el presente año por todas las áreas, pasando por las diferentes Secretarías hasta las unidades académicas y las dependencias de la Universidad”.

Consultado sobre su importancia, resaltó que la misma “está estipulada dentro del Estatuto de la UNaF y en segundo lugar, debido a que se pone en conocimiento de la sociedad todo lo realizado, no solamente desde lo académico, sino desde todos los ámbitos”.

A su turno, el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rodrigo Galarza, destacó que “ha sido un año muy particular para la Universidad, el aniversario Nº 35, los 40 años de democracia argentina. Con las elecciones del claustro estudiantil, las de graduados y las de los no docentes de la UNaF”.

“Y esta Secretaría asesorando y acompañando el ingreso de los estudiantes desde el primer día, a las diferentes actividades que se han realizado, con jornadas académicas, colaborando con los directores de los proyectos de extensión universitaria y a las Subsecretarías de Deportes y de DDHH, Género y Discapacidad”, entre otras acciones.