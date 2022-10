Segun el CEPA, el empleo privado acumula 19 meses de «crecimiento neto»

Compartir

Linkedin Print

Un informe del Centro de Economía Política Argentina destaca que en julio el trabajo registrado creció 0,6%. «Es probable que se logre recuperar la totalidad de puestos perdidos durante la gestión de Cambiemos en los próximos tres a cuatro meses», asegura el texto.

El empleo registrado privado creció julio 0,6% con respecto a junio, equivalente a 36.410 puestos de trabajo, con lo que lleva 19 meses de «crecimiento neto», que se suma la recuperación de 399 mil cargos desde el mínimo producido por la pandemia de Covid-19 en julio de 2020, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En julio, «prácticamente los 14 sectores incrementaron la cantidad de personas trabajadoras», sostuvo el CEPA en su «Análisis sobre la situación del empleo registrado privado – Datos al mes de julio 2022» publicado este sábado.

«Es probable que se logre recuperar la totalidad de puestos perdidos durante la gestión de Cambiemos en los próximos tres a cuatro meses»

Por sector

La recuperación estuvo impulsada por los rubros Comercio (+8,6 mil), Industrias (+6,2 mil), Construcción (+5,5 mil) y Turismo (+6,1 mil); mientras que Salud, Electricidad, gas y agua y Finanzas «si bien no tuvieron crecimiento significativo de puestos de trabajo tampoco registraron una destrucción», se remarca en el informe.

En cambio, los sectores de Pesca, Enseñanza y Agricultura «presentan reducciones respecto del mes previo», se añade.

Por otra parte, la heterogeneidad sectorial continúa su reducción, pero se mantiene como fenómeno específico luego del impacto de la pandemia.

En este sentido, nueve sectores dinámicos ya están por arriba de los niveles de la prepandemia, entre los que sobresale Industria (0,5%) e Inmobiliarias (0,6%) con más de 74 mil y 68 mil puestos adicionales.

Por su parte, tres se encuentran en recuperación, creando puestos desde julio de 2020 en adelante pero sin llegar a los niveles de febrero de ese mismo año, como ocurre en el rubro Turismo (2,4%), Comunicación (0,5%) y Transporte (0,4%).

Mientras que dos permanecen en crisis computando menos trabajadores respecto al piso de la pandemia, como es el caso de Agricultura (-0,1%) y Finanzas (0,1%), que no mostraron creación de empleo en julio.

«Con este resultado se lograron superar los niveles de febrero 2020 aunque aún faltan recuperar 68 mil puestos de trabajo para alcanzar los niveles previos a la crisis de Cambiemos (abril 2018/diciembre 2019)», indicó el CEPA

Al respecto, el Centro contempló que previo a la pandemia, «el empleo privado ya se encontraba en una situación crítica» ya que «la crisis del Gobierno de Cambiemos significó la destrucción neta de 276 mil puestos y a julio de 2022 se han recuperado 208 mil puestos por encima del mínimo registrado durante la pandemia».

Con la evolución actual, «es probable que se logre recuperar la totalidad de puestos perdidos durante la gestión de Cambiemos en los próximos tres a cuatro meses», señala.

Otro aspecto que se resalta en el informe es que «95% de las provincias ya registran más empleo privado que en febrero 2020, y ya no se observa una heterogeneidad regional como en meses anteriores».

Al respecto, el CEPA recalca que se evidencia una homogeneización en la recuperación de los niveles de empleo a nivel nacional, y que ciudad de Buenos Aires, Cuyo y Noroeste Argentino son las regiones que más dificultades presentaban para recuperar los niveles de empleo de febrero 2020.

Compartir

Linkedin Print