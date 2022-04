Según informe, las provincias del NEA tuvieron buen repunte en el empleo registrado formal

Compartir

La serie desestacionalizada que suministra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación permite determinar que, en enero 2022, el empleo privado registrado, a nivel nacional, exhibió un crecimiento del 0,5% mensual, logrando así sumar 29.199 nuevos puestos de trabajo en relación con los registrados en diciembre del mismo año. En ese marco, los empleos privados formales continúan por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia (+0,8%).

Por su parte, en la comparación interanual, el empleo exhibió su décimo incremento consecutivo, que fue del 3,7%, siendo la variación relativa más alta en once años. Esto equivale, en valores absolutos, a 213.990 empleos privados formales creados en el último año.

Visto por sectores de actividad, la que más contribuyó al alza interanual fue (nuevamente) la construcción (+16,3%), mientras que “Hoteles y restaurantes” vuelve a mostrar fuerte recuperación (+9,6% interanual). Otros rubros relevantes, como la industria manufacturera y el comercio, también crecieron, en menores niveles, pero igualmente relevantes (+2,8% y +3,3%, respectivamente).

Por su parte, el sector de la Intermediación Financiera es el único que exhibe retrocesos (-1,4%).

Desempeño por

regiones y jurisdicciones

En la comparación interanual (enero 2022 vs igual mes de 2021) todas las regiones y todas las jurisdicciones subnacionales mostraron buenos resultados, a partir de un proceso de recuperación del empleo tras fuertes derrumbes en el año anterior producto de la pandemia, que trajo luego rebotes en gran parte de los distritos, para finalmente instalar un proceso genuino de crecimiento, al punto de lograr superar en la mayoría de los casos los niveles prepandemia.

En la evaluación de desempeño por regiones, la Patagonia se mantiene en el top, exhibiendo la mayor expansión del mes en este nivel comparativo: su alza fue del 5,1%, impulsado por buenos resultados neuquinos y santacruceños, particularmente.

El segundo lugar quedó la región Pampeana, con +4,2% de incremento año/año, con Córdoba como protagonista. El NOA, por su lado, completa el podio, exhibiendo una suba del 4,1% con Catamarca a la cabeza.

Por su parte, Cuyo y el NEA también crecieron por encima del total país: +3,9% en cada caso; en el primero, el resultado está influenciado por buenos desempeños sanjuaninos; en el segundo, por alzas formoseñas y misioneras en particular.

Finamente, el agrupado de la provincia de Buenos Aires y CABA fue el que tuvo el desempeño más débil: si bien concentran el mayor volumen absoluto de trabajadores (56% del total de asalariados de todo el país se ubican aquí), registran a su vez la menor expansión entre regiones (+3,2%), siendo además la única en crecer por debajo del total nacional.

Contra 2019, sin embargo, la situación es mucho más heterogénea. Sobre seis regiones, solo dos lograron crecer en el mes de enero 2022: la Patagonia se ubica a la cabeza (+1,0%), seguida por el NEA (+0,8%). El resto aún están por debajo de ese nivel, al igual que el total país (-1,9%)

Con relación a la situación de las jurisdicciones subnacionales, las veinticuatro registraron incrementos interanuales en enero 2022. Catamarca se sostiene como líder nacional con una suba del 10,5%, única en alcanzar expansiones de doble dígito: la actividad minera y sus servicios conexos explican el alto desempeño. En segundo lugar, quedó Neuquén (+8,3%), de la mano de la recuperación de la actividad vinculada a hidrocarburos; y el podio lo completa San Juan (+7,3%), con fuerte impulso de la actividad minera.

En el fondo de la tabla, con desempeños más débiles, se ubican CABA (+2,5%), Tucumán (+2,4%) y Corrientes (+2,0%). Si bien éstas presentan niveles de subas más leves que el resto, se trata igualmente de incrementos significativos.

Con relación al inicio de la pandemia, no todas las jurisdicciones registran alzas, pero son la mayoría. Específicamente, dieciocho provincias ya recuperaron todo lo perdido ante la irrupción del Covid-19 y algunas superaron con creces dichos niveles. En este escenario, Tierra del Fuego se posiciona como líder, incrementando el empleo en un 9,1% en enero 2022 contra febrero 2020, en la serie desestacionalizada.

Catamarca quedó segunda (6,7%) y Formosa (+6,3%), Misiones (+6,1%) y San Luis (+4,6%) completan el top cinco de mayores recuperaciones frente a la prepandemia, siendo las únicas provincias en crecer por encima del 4%.

En el otro extremo, de las seis jurisdicciones que aún están por debajo de esos niveles, la situación más profunda se observa en Mendoza, que registra -2,2% de empleo; seguida por CABA (-2,0%). Salta, Neuquén, Jujuy y Chubut son las otras que exhibe caídas.

