Asistencia a barrios con cursos de oficio: «No les damos el pescado sino que les enseñamos a pescar»

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino Marcelo Sosa (PJ), integrante de la “17 de Octubre”, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó la asistencia alimentaria que brindan en los barrios más vulnerables de la ciudad y que se intensificó durante la pandemia. Valoró además que allí brindan diversos cursos de oficio para que la gente se forme “y no dependa del Estado”, afirmó. “No les damos el pescado sino que les enseñamos a pescar”, destacó el edil.

Intensas lluvias

Sosa comenzó hablando de los días lluviosos en la ciudad que generan problemas en diversos sectores sobre todo por el mal estado de las arterias.

“Tenemos posicionamiento territorial en casi todos los barrios que son nuestras mesas de trabajo en donde de manera inmediata recabamos información de la problemática, como concejal me concierne legislar para dar una solución pero antes de serlo soy dirigente, referente y esa es mi oficina, los barrios son los lugares donde llevamos el mayor tiempo del día trabajando, teniendo presencia y elevando la problemática al servicio público”, dijo.

“He tenido charlas para trabajar de manera mancomunada para ponernos a disposición, para trabajar de manera conjunta, desde la agrupación tenemos un equipo solidario que sale a realizar tareas con los recursos con los que contamos, es más, la semana que viene tenemos un operativo muy grande en el barrio Namqom, pero se complica hacerlo en toda la ciudad que ha crecido mucho de manera horizontal por lo tanto tenemos que tratar de hacer un reordenamiento para que la ciudad crezca de manera vertical, cuando llueve la problemática es bastante compleja”, reconoció.

Transporte

En otro sentido, se refirió al aumento del boleto que fue aprobado por la bancada oficialista del HCD y que quedó en 60 pesos, pero además criticó al proyecto presentado por los opositores de aplicar una suba escalonada hasta llegar a 67 pesos en el mes de septiembre. “Realmente nos sorprendimos con esto porque históricamente pide esa moción la empresa, ellos lo presentaron directamente y eso es lo que llamó la atención pero sabemos que el fin fue tratar de marcar la cancha y salir en los medios pero tenemos que ser un poco responsables porque para tratar ese tema hay que analizar varios parámetros y nosotros debatimos en el bloque del justicialismo”, dijo.

“La oposición pedía de manera escalonada a 67 pesos el boleto, pero si sacamos el porcentaje va a 67%, parece irrisorio pero no sabían ni siquiera el precio del boleto de colectivo, ellos sacaron su proyecto de ordenanza en base al costo de un boleto de 45 pesos, por eso les da ese monto, ahí demuestran la irresponsabilidad”, aseveró.

“Las elecciones ya terminaron, ahora debemos trabajar, legislar para la comunidad y dejar de lado la tribuna y el show mediático, eso los llevó a cometer este gravísimo error”, criticó.

“En el Concejo Deliberante no necesitamos concejales inocentes, necesitamos concejales responsables que trabajen seriamente para la comunidad”, pidió el edil.

“Debemos entender que el servicio de transporte no lo utilizan solo los estatales, su análisis fue muy simplista y alborotado de manera irresponsable, después quisieron retirar el proyecto”, aseveró.

Pobreza

En otro tramo de la nota el concejal se refirió a la difícil situación económica por la que atraviesa el país y a la que Formosa no está ajena.

“La economía es algo muy delicado que debemos tener en cuenta y que el gobierno anterior dijo que era lo más fácil para resolver y no se resolvió. Argentina viene pasando gobiernos y es una materia pendiente, debemos tener en cuenta que a este gobierno le cayó una pandemia y ahora una guerra, son matices importantes, hay que tener en cuenta la clase de empresariado que tenemos”, dijo.

“La única verdad es la realidad, esto es fácil, nuevamente los empresarios teniendo esta turbulencia aumentaron de manera inescrupulosa los precios de los productos por eso tuvo que intervenir el estado nacional y retrocedieron los precios al 9 de marzo, hay fallas sin dudas, pero hay que tener en cuenta la pandemia de la cual recién nos estamos recuperando, nos cae además la guerra, en Argentina hay empresarios especuladores”, afirmó.

“Como peronistas fuimos muy criticados, nuestra décima verdad dice que los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social, estamos en lugares muy vulnerables, trabajamos con personas que por ahí trabajan en la parte informal, estamos presentes con la ayuda social, tenemos comedores, merenderos, tratamos de dar cursos de formación, de inculcar que no traten de vivir del estado, del municipio sino que tengan su fuente de ingresos propia que le dará para su sustento, por eso ofrecemos cursos de formación y nos extendemos hacia estos lugares vulnerables, esa es nuestra presencia como agrupación, lo hacemos de manera constante”, destacó.

“Ayudamos a la gente porque realmente se puso difícil pero estoy seguro que con las medidas que va a tomar el gobierno nacional seguramente la Argentina va a repuntar, tengo mucha fe y en Formosa para los que dicen que no vivimos en libertad, creo que hay mucha necesidad pero realmente vivimos en una tranquilidad, la familia puede sentarse en la vereda, estar fuera de su casa, no vemos en los semáforos niños pidiendo ni revolviendo la basura”, aseguró.

“En plena pandemia salimos a trabajar, nos pusimos en la primera fila de esto, lastimosamente debido a eso cuatro compañeros de nuestra fila se contagiaron y fallecieron, esta pandemia por más que uno se proteja te podía tocar. Nuestro deber de militante y peronista siempre estuvo, decidimos salir al territorio a ayudar porque había trabajadores informales que la pasaban muy mal y por eso salieron los comedores, merenderos, tuve mucho apoyo incondicional del ministro Jorge Ibáñez y del gobernador Insfrán para poder desarrollar estas tareas y estar en los lugares más vulnerables y con la gente de más necesidad, el objetivo es que cada vez sean menos, que la gente sea incorporada, pero hoy en día no los podemos dejar a la deriva, estamos presentes y les estamos enseñando a pescar, no le damos el pescado, los comedores van acompañados de cursos de oficio que los ayudan a independizarse, tratando de sacarles el chip de que no dependan de un puesto”, aclaró Sosa.

“Nuestros comedores no solo se transforman en dirigentes que sirven un plato de comida o un vaso de leche, son formadores para formar a su vez a la comunidad y de esta manera poder crecer”, valoró el edil.

Eliminar los planes sociales

Analizó además que “hay un apriete por parte de piqueteros que tiene en vilo a Capital Federal, el ministro les ofreció planes con herramientas de trabajo pero ellos quieren dinero frío para tener de esa manera sometidos a estas personas que necesitan y obligarlas a realizar tareas”.

“Acá estamos trabajando con la Subsecretaría de Empleo donde nos están dando cursos para los NI-NI que son los jóvenes que no trabajan ni estudian, estamos reclutando a los chicos de los barrios que no tuvieron la posibilidad por diferentes cuestiones y por eso los preparamos para que el día de mañana puedan ingresar al mercado laboral”, indicó.

“El trabajo dignifica, tener tu propio empleo lo hace, seguramente hay un porcentaje que se acostumbró a otra cosa, pero la gran mayoría quiere un trabajo”, aseguró el concejal.

Pares ediles

Sosa habló además de sus pares en el Concejo Deliberante y reconoció que “tenía la esperanza de buscar el consenso dentro del Concejo, tratamos de hablar de decirles que debemos trabajar para el bien de la gente y creo que el resultado fue bueno que el miércoles sacamos por mayoría de interés municipal el evento de la Vuelta Formosa de Ciclismo, podrá ser importante o no, pero yo miro que ojalá sea el puntapié inicial para buscar el consenso dentro del Concejo, afuera vamos a hacer los discursos pero cuando sea algo que beneficie a toda la comunidad que estemos en común acuerdo y legislemos para todos los formoseños”.

Compartir

Linkedin Print