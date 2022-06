Según relevamiento, en mayo se necesitó $103.190 para no ser pobre

Compartir

Linkedin Print

El relevamiento de precios barriales del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), registró una suba del 6,71% en la Canasta Básica Total (CBT) y del 7,19% en la Canasta Básica de Alimentos (CBA), como consecuencia de la suba de precios en el rubro almacén y en los combustibles. «Los resultados registraron un aumento muy importante», señaló Marcela Molina, referente del ISEPCI en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Una familia formoseña de 4 integrantes tiene que tener como ingreso $103.190, es lo que tenemos que tener en el bolsillo para poder tener una vida digna. Hablamos de una familia de 4 integrantes pero sabemos que en muchos casos somos más», agregó Molina.

De esta forma el aumento de precios durante el mes de mayo generó que una familia tipo tenga que tener ingresos superiores a esa cifra para no caer en la línea de la pobreza. De la misma forma, el nivel de ingresos también se elevó para no ser considerados indigentes.

«En la CBT el aumento es un 6,71%, si hablamos de la CBA es 7,19%, unos $46.067 para poder satisfacer la necesidad de alimentación, volvemos a hablar de una familia de 4 integrantes. Este es el ingreso mínimo para poder alimentarse y cubrir las cuatro comidas», precisó.

El relevamiento de precios realizado por este instituto parte de la premisa de tomar como referencia una lista de productos más económicos por sobre marcas y ofertas en comercios barriales de Formosa, Clorinda y El Colorado.

«El detalle importante es que el trabajo que realizamos lo realizamos en productos más económicos, no tomamos marcas ni vamos a las ofertas. Es decir el puré de tomate más barato es el que relevamos», sostuvo Molina.

En el desagregado por rubro, los productos de almacén son los que más incrementaron, un 9,97% precisamente, siendo el queso, pan, azúcar, harina, arroz y aceite, los que registraron subas entre el 16% y el 50% durante el mes.

La escalada en los precios durante el mes anterior no solo sorprendió a consumidores, también a los comerciantes de las ciudades mencionada. Según indicaron desde el ISEPCI, «los comerciantes lo que manifiestan es que también se encuentran en un estado de desesperación porque cuando van nuevamente a reponer la mercadería, encuentran otro valor al que esperaban por lo que tienen que comprar menos o no comprar el producto».

Por ello, nuevamente responsabilizaron al Gobierno Nacional por la falta de medidas económicas concretas para frenar la inflación. «No está escuchando o no está queriendo ver la realidad que estamos viviendo. Me parece que no hay una justificación, me parece que el Estado no está tomando una buena decisión, no se toman medidas que beneficien al pueblo», finalizó Molina.

Compartir

Linkedin Print