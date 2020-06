Selección femenina de básquet: “Pedimos respeto por nuestra dedicación, esfuerzo y trabajo”

Compartir

Las jugadoras de la Selección femenina de básquet publicaron un mensaje reclamando un proyecto, apoyo y reconocimiento al plantel.

En pleno aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus que detuvo todas las actividades deportivas profesionales, las jugadoras de la Selección argentina de básquet femenino se unieron en un reclamo y publicaron en todas sus redes sociales un comunicado reclamando un proyecto para continuar el proceso de crecimiento del equipo, apoyo y reconocimiento al plantel.

“Desde que somos parte en la Seleccioìn Nacional Argentina hemos vivido, tolerado y callado muchas situaciones difiìciles y lamentables. Incluyendo el episodio ocurrido el anÞo pasado en Lima con las camisetas y la realidad que estamos atravesando hace seis meses en este 2020.

Hoy en diìa, no contamos con un proyecto, cuerpo teìcnico ni planes de entrenamiento. Es por eso que cada una de nosotras se hizo responsable de continuar su entrenamiento y conservar su estado fiìsico (con ayuda del club, preparadores fiìsicos, etc).

Lamentablemente, no hubo intenciones de comunicarse con nosotras, ni antes ni ahora. Lo cual agrava maìs auìn la situacioìn actual que estamos viviendo a nivel mundial, en el medio de una pandemia.

Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelacioìn de la Liga Femenina y Torneo Federal, complicaìndose maìs todaviìa con la baja de la Beca que recibiìamos. Por lo que, en este momento, no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del Basquet Femenino Argentino.

Pedimos respeto por nuestra dedicacioìn, esfuerzo y el trabajo que siempre brindamos. Necesitamos ser escuchadas porque queremos seguir creciendo.

Representamos a nuestro paiìs con responsabilidad, pasioìn y mucho orgullo. Obtuvimos logros deportivos (en algunos casos histoìricos) que tambieìn merecen ser valorados.

Esta es nuestra realidad”.