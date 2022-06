Senadores de JxC quieren interpelar a Manzur por el avión venezolano-iraní

Compartir

Los legisladores de la Cámara Alta seguirán el mismo camino que sus pares en Diputados y pedirán que el Jefe de Gabinete se presente en el recinto a dar explicaciones sobre la aeronave. En la Cámara Baja el oficialismo bloqueó la convocatoria de seis funcionarios del gobierno nacional.

El oficialismo en la Cámara de Diputados logró bloquear los pedidos de interpelación que desde Juntos por el Cambio pidieron a diferentes ministros del Ejecutivo, para que vayan al recinto a brindar explicaciones sobre el avión venezolano iraní Boeing 747-300M matrícula YV3531 que hace diez días está retenido en el aeropuerto de Ezeiza.

Ahora llegó el momento de los senadores y es por eso que desde Juntos por el Cambio solicitarán llamar a interpelación al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que se presente en el Senado de la Nación por el mismo motivo: brindar explicaciones sobre el avión con venezolanos e iraníes que están en la Argentina.

El pedido de los senadores de Juntos por el Cambio apunta solo al jefe de los ministros de Nación, no como en la Cámara de Diputados que la intención fue citar a seis integrantes del gobierno nacional: Manzur, el Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el Ministro De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera y el Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.

En Diputados, Juntos por el Cambio se encontró con la oposición del Frente de Todos y sin el acompañamiento del resto de los bloques. Ni siquiera logró juntar a su propia tropa y la votación para habilitar el pedido la perdió por 114 a 104.

Los discursos en la Cámara Alta fueron encendidos: Mario Negri, titular del bloque de la UCR, dijo que el pedido era porque querían “conocer cuáles han sido los motivos reales de la presencia de una tripulación de 19 miembros, en un avión de origen iraní matriculado en Venezuela”.

“Es necesario que el canciller aparezca, que no se esconda más. Es necesario que venga y nos diga si Argentina tiene seguridad o estamos en pelotas, que nos diga cómo se vincula Argentina con la comunidad internacional”, siguió Negri. “Porque acá hay ingenuidad o hay complicidad”, apuntó. “El Presidente debe darle tranquilidad a la Argentina. Basta de quedarse callado como si no pasara nada. Esto es una joda, nos toman el pelo. La Argentina no puede vivir más con miedo y el Gobierno debe protegerla y cambiar sus alianzas”, cerró el referente de la UCR.

El encargado de contestarle fue el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien hizo referencia a que la oposición solo planteaba “un show mediático” y desestimó los pedidos de interpelación al apuntar que, en los fundamentos, siempre se hacía referencia a noticias publicadas por los medios de comunicación y no a datos oficiales. “Estamos convencidos de que lo que han hecho las distintas agencias del Estado es lo correcto y que la oposición hizo un montaje de un show mediático para desgastar una vez más a nuestro gobierno”, señaló Martínez.

En el oficialismo la idea es mantener la misma línea que en la Cámara de Senadores, por lo que una vez que el pedido llegue al recinto y se discuta sobre las posibilidades de citar a Manzur, el interbloque del Frente de Todos saldrá a la cancha con todas sus espadas para rebatir los argumentos de la oposición y hará valer su mayoría para volver a bloquearlo.

