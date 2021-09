Septiembre comienza con intensificación del regreso a la presencialidad en las escuelas

Compartir

Las escuelas argentinas intensificarán desde mañana el regreso a la presencialidad en clase para lo cual aplicarán un sistema de “retorno cuidado” y progresivo, con burbujas, distanciamiento social, ventilación, uso de barbijo e higiene de manos junto al monitoreo constante de la situación epidemiológica del coronavirus en cada distrito.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó en los últimos días que las “mejoras constantes de los indicadores sanitarios y epidemiológicos” permitieron “disminuir el distanciamiento para poder intensificar la presencialidad, siempre y cuando compensemos con otras medidas, como los testeos, el uso de tapabocas y el uso de medidores de dióxido de carbono para fiscalizar que la circulación del aire”, mientras “el Estado Nacional acompaña con la inversión para poder adquirir esos aspectos y permitir esa intensidad”.

El Consejo Federal de Educación aprobó una propuesta para regresar a la “presencialidad plena” en las escuelas desde el 1° de septiembre en forma progresiva de acuerdo a lo que disponga cada provincia, en un esquema con protocolos que incluye una distancia de 1,5 metros a 90 centímetros en las aulas, el uso obligatorio de barbijos y ventilación cruzada y, según Trotta, “si la situación sanitaria se complejiza, se reducirá la presencialidad en los escenarios de mayor complejidad epidemiológica”.

En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas y Educación confirmó que desde mañana entrarán en vigencia las nuevas medidas para ampliar la presencialidad en las clases y remarcó que cada semana se realizará un testeo muestral con un procedimiento no invasivo y de resultado inmediato para el que se requerirá el previo consentimiento informado de los adultos responsables de cada estudiante.

La directora de Escuelas, Agustina Vila, dijo que “la mejora en los indicadores epidemiológicos junto al avance en la campaña de vacunación nos permiten aplicar en forma responsable nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia cuidada en las aulas y garantizando el derecho social a la Educación y a la Salud”.

En Mar del Plata, la inspectora jefe de la Región 19 de Gestión Privada, Ana Carolina Di Alessio, explicó que la “vuelta a la presencialidad plena, es uno de los pasos que comenzaremos desde mañana con un retorno cuidado. No significa que desde mañana ocurrirá todo junto. Es un proceso, en que cada institución viene trabajando desde que volvimos con burbujas y distanciamientos de un metro y medio en las escuelas”.

“Lo que mañana comienza es una nueva etapa en la que se flexibiliza una vez más porque ya hemos tenido una flexibilización hace una semanas atrás con la cantidad de estudiantes. Ahora, los estudiantes que siempre estuvieron y seguirán en burbujas, tal vez puedan estar todos en el curso, siempre y cuando se den las condiciones acorde a las medidas del aula”, añadió.

Ahora, recordó, “el distanciamiento entre los alumnos será de 90 centímetros, cuando antes era de 1,5 metros, aunque con respecto al docente seguirán siendo de 2 metros” y apuntó que las familias “tendrán que esperar que cada equipo directivo les informe cómo será este proceso acorde a la institución que asistan sus hijos” dado que “hoy no sabemos cuántas serán las escuelas que mañana comenzarán a trabajar acorde a esta nueva comunicación. Cada escuela está tomando conocimiento y empezando a evaluar sus posibilidades para luego transmitirlas a sus comunidades”.

En Bahía Blanca, el inspector jefe de Educación de la Región 22, Claudio Martini, señaló que “la idea es volver a la presencialidad plena cuidada tal cual fue antes de la pandemia por supuesto seguimos respetando el plan jurisdiccional en cuanto a la utilización de barbijo, alcohol en gel, distanciamiento con dos metros con el docente y en espacios comunes”.

También indicó que “si no alcanza el espacio, se va a trabajar con asistencia programada y también se están pensando alternativas, como las bibliotecas o gimnasios”.

En Córdoba, la implementación progresiva de la presencialidad plena de las clases, tanto el ámbito público y privado, comenzó el 9 de agosto sólo en los establecimientos que por matrícula o espacio físico pueden garantizar la plena aplicación del protocolo de prevención del COVID-19.

A partir de lo acordado en el Consejo Federal de Educación (CFE), fuentes del Ministerio de Educación local manifestaron que evalúan los criterios a seguir, particularmente con la implementación de los protocolos para extender a más aulas y más escuelas la presencialidad plena, y que se informará una vez resuelto.

El secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), Oscar Ruibal, dijo que el gremio está a favor de la presencialidad en tanto se pueda “generar y garantizar condiciones establecidas por los protocolos” de la provincia como Nación.

En Mendoza el Nivel Primario y la Educación Especial mantienen clases presenciales desde el 23 de agosto, considerando a cada grado cómo agrupamiento único, mientras el Nivel Secundario prevé su regreso total en septiembre, sin fecha concreta aún.

El director de Escuelas, José Thomas, recordó que “en caso de que aumenten los casos y la curva muestra una línea ascendente, se vuelve atrás con el sistema de burbujas”.

