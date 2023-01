Sharon Stone calificó de «misóginos» a algunos actores con los que le tocó trabajar

La actriz de Bajos instintos habló sobre los momentos más incómodos que vivió en el set, pero sacó a Robert De Niro y Joe Pesci de su “lista negra”.

Sharon Stone tiene una gran trayectoria en el medio. Protagonista de éxitos como Bajos Instintos, la actriz de 64 años sigue siendo un ícono dentro de la industria y una de las mujeres más bellas de Hollywood. Sin embargo, no todo fue color de rosa para ella: en un repaso sobre su carrera, confesó que muchos de los galanes con los que trabajó fueron misóginos con ella, menos dos grandes figuras: Robert De Niro y Joe Pesci.

“He trabajado con algunas estrellas realmente grandes que literalmente hablaban en voz alta en el set, diciéndome qué debía hacer. Simplemente no me escuchaban y no me permitían afectar su actuación con mi actuación. Esa no es la manera de lograr una gran actuación”, dijo en una entrevista con Variety sin dar nombres. Tras recalcar que eran figuras muy importantes de la industria, la intérprete no sólo los calificó de “misóginos” sino que habló de maltrato por parte de ellos.

“Quiero decir, entiendo que eres genial y todos piensan que eres maravilloso, pero escuchar, estar presente en esos momentos es realmente la experiencia humana”, agregó Stone recordando lo mal que muchas veces la pasó tanto delante como detrás de cámara.

Inmediatamente, el periodista empezó a recordar su carrera, sus papeles y todos los hombres con los que Stone compartió el set; intentando descubrir a quiénes se refería. E inmediatamente, dos actores de renombre aparecieron en escena: Robert De Niro y Joe Pesci, quienes protagonizaron con ella el film Casino de Martin Scorsese en 1995. Sin embargo, la rubia fue contundente: “Ese no es Robert De Niro. Ese no es Joe Pesci, esos no son esos tipos”, expresó sacando a esa dupla de su lista negra.

La actriz no sólo recuerda con buenos ojos su experiencia al lado de ellos, sino que hace un tiempo dio un detalle que podría hablar del cariño que mantiene por De Niro. En medio de la promoción de la serie Ratched, un fan le preguntó quien fue el colega que le dio el mejor beso durante un rodaje y ella no dudó en elegir al actor de El irlandés por encima de otros actores como Michael Douglas y Sylvester Stallone. ”Bueno, Robert De Niro era sin duda el mejor besador”, dijo generando sorpresa entre el público.

“Fue el actor que más admiré durante toda mi carrera. Era como: ‘Solo quiero sentarme al otro lado de la mesa con Robert De Niro’. Tal vez por eso lo viví de una manera tan extraordinaria, con gran respeto. El beso fue un momento cumbre para mí”, indicó mientras confesó que “estaba locamente enamorada de él como actriz”. “Probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y yo habría dicho: ‘¡Oh, sí!’. Pero fue bastante fabuloso”, agregó calificando a ese momento como un episodio inolvidable.

Sobre los otros compañeros que debió besar durante una filmación, Stone aseguró que no guarda grandes recuerdos. “No sé si puedo comparar nada más con eso. Todo lo demás era como ‘meh’”, dijo, entre risas.

Una actriz comprometida

A su vez, la artista nominada al Oscar reflexionó sobre su lugar en Hollywood y aseguró que no se considera una actriz popular, ya que “la gente no quiere escuchar” sus “malditas opiniones”. “Tal vez por mi devoción, tal vez porque soy un bicho raro”, agregó quien tuvo algunos parates en su carrera y no precisamente porque ella así lo decidiera.

Por ejemplo, en diciembre pasado, Sharon le confesó a Deadline que no trabajó durante ocho años después de respaldar a la organización de recaudación de fondos para la investigación del sida amfAR a mediados de la década de 1990. Tras calificar el hecho como algo que destruyó su carrera, la actriz que siempre se la jugó por sus convicciones reveló cómo fue reemplazar a su difunta amiga y entonces presidenta de la fundación, Elizabeth Taylor, en la gala anual de Cannes en 1995.

“Tenía zapatos bastante grandes para llenar con Elizabeth Talyor en amfAR”, dijo, mientras reveló que su publicista no estaba de acuerdo con que tome ese compromiso. “En ese momento me dijo: ‘Si haces esto, destruirá tu carrera’”, recordó sobre ese momento en el que el VIH era un tema tabú.

“En ese momento no se te permitía hablar sobre el sida. Tenía urticaria en el cuello. Le dije: ‘Lo sé, pero lo voy a hacer, me vas a matar’. Ella respondió: ‘Y si no lo haces, te voy a matar’”, rememoró con una sonrisa quien a partir de entonces reemplazó a Taylor durante tres años consecutivos, logrando una contribución revolucionaria para financiar la investigación del entonces mortal virus.

“No tenía idea de la resistencia, la crueldad, el odio y la opresión que enfrentaríamos. Entonces, me puse un traje especial y les pedí que me mostraran [el virus] bajo el microscopio. Pensé que realmente necesitaba ver esta cosa que está volviendo locos a todos”, señaló.

A pesar de la batalla cuesta arriba, Stone decidió mantener el rumbo y prometió apoyar la campaña de investigación hasta que se encontraran los medicamentos que podrían combatir el virus. “Me quedé durante 25 años hasta que tuvimos anuncios de remedios contra el sida en la televisión, como si tuviéramos aspirinas”, dijo.

Sin embargo, su actitud heroica destruyó su carrera. “No trabajé durante ocho años. Me dijeron que si volvía a decir condones, se eliminarían los fondos. Me amenazaron repetidamente, me amenazaron la vida y decidí que tenía que seguir adelante. Ahora 37 millones viven con VIH, siguen adelante con sus vidas y están saludables”, remató dando cuenta de que todo valió la pena.