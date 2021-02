Cortes en ruta nacional 11: al reclamo de módulos habitacionales se suman demandas de originarios

Compartir

El miércoles después de las 15 horas, un grupo de madres con sus niños procedió a cortar la ruta nacional 11, en cercanía al Aeropuerto El Pucú, para reclamar la entrega de módulos habitacionales. Horas después ocurrió lo mismo, pero a la altura del Puente Blanco, medida que duró hasta ayer a la mañana, cuando los manifestantes decidieron trasladarse hasta la altura del Tiro Federal; sin embargo, cerca de las 16 horas retomaron el bloqueo a la altura de dicho puente, donde cortaban media calzada. Por otro lado, a la tarde-noche originarios sumaron un tercer corte para hacer escuchar sus demandas.

Corte a metros del

Aeropuerto El Pucú

Cerca de las 21 de ayer, los manifestantes que se encontraban cortando la ruta nacional 11, a metros del Aeropuerto El Pucú, decidieron levantar la medida de fuerza ya que “solamente ocho familias que reclamaban estaban inscriptas para ser adjudicadas de los inmuebles”.

En horas de la mañana una de las mujeres que protestaba dijo al Grupo de Medios TVO: “somos 45 personas, hasta el momento nadie se hizo presente en el lugar, vamos a mantener la protesta hasta que nos den una respuesta. Necesitamos los módulos, hay muchos que tienen y los están vendiendo, también entregaron a gente que ni hijos tiene”.

“La medida es total hasta que baje algún funcionario del Gobierno a hablar con nosotros, lo único que pedimos es un techo digno”, dijo.

Puente Blanco

Por su lado, Sebastián uno de los manifestantes que estaba en la zona del Puente Blanco contó que “la medida de fuerza la realizamos para poder obtener respuestas”.

“Decidimos ir hasta frente al Tiro Federal para que la medida tenga un poco más de fuerza, ahora volvimos al puente Blanco por una cuestión que hay muchas personas que tienen chicos o capacidades diferentes”, dijo.

“Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de los referentes del Ministerio de la Comunidad; estamos esperando el arribo de algún representante”, agregó el mismo.

Seguidamente dejó en claro que “el objetivo primordial del corte es que se acerque un referente de la Comunidad, o por lo menos que baje algún asistente social que pueda rellenar la planilla oficial con sello y firma del ministro. Queremos obtener una respuesta directa”.

“Se acercó personal de Gendarmería y notificó a la masa que se va a iniciar una causa federal por el corte de la vía publica, advirtieron que van a sacar fotos mediante las cuales tendrán reconocimiento facial y datos para realizar la acusación del delito. La gente está asustada, pero no nos vamos a mover de acá”, asintió.

Y siguió: “nos ponemos en el lugar del laburante, de las personas que se trasladan de un lado a otro, pero también pedimos que de alguna u otra manera esas personas se pongan en nuestros lugares, más aun teniendo en cuenta los casos anteriores, donde a través de los cortes anteriores obtuvieron los módulos”.

“La gente que está en el corte ahora es la misma que estuvo la semana pasada, que a través de una promesa verbal levantaron la medida ya que se les dijo que si se marchaban los iban a visitar para ver su situación, eso no ocurrió y por eso están acá”, cerró diciendo Sebastián.

Otro corte

Asimismo, ayer cerca de las 19 horas un grupo de más de cien personas del barrio Namqom procedió a cortar la ruta nacional 11 para reclamar por el Plan 90 viviendas, la colocación de un cajero automático y la apertura de un Registro Civil, a esto se suma el malestar generado porque días atrás derribaron el famoso “arbolito”, que significaba un punto de encuentro simbólico para las protestas de la comunidad.

Según se supo el corte es total y no lo levantarán hasta tener respuestas concretas; por otro lado, el camino alternativo se encuentra habilitado, pero se pide que circulen con precaución debido a su mal estado.

