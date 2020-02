Silvina Luna contó que se va a anotar en la facultad y aseguró: «No extraño la tele»

Compartir

Linkedin Print

Después de estar un tiempo alejada de los medios, tras su renuncia al programa Incorrectas, Silvina Luna reapareció en televisión la semana pasada con su participación en Divina Comida. Y su paso por el ciclo de Telefe fue uno de los más comentados: en primer lugar, porque Karina Jelinek le rompió un cuadro en su casa cuando ella ofició de anfitriona, y luego por contar que años atrás estuvo enfrentada con la modelo por temas amorosos.

De todas formas, este paso de Silvina por Divina Comida pareciera ser un caso aislado, ya que ella busca un futuro bastante alejado de la televisión. Por el contrario, está enfocada en seguir con su marca de indumentaria y quiere inscribirse en la facultad. Para comprender los motivos de esta decisión se requiere escuchar sus palabras al programa Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en donde relató el cambio de hábitos que experimentó en el último tiempo.

“Cambié mi vida, mis hábitos, mi rutina y mi alimentación. Soy vegetariana y sigo una alimentación ayurveda, que tiene que ver con la comida consciente, saber cómo combinar los alimentos, entrar en el ciclo de la naturaleza e ir comiendo las frutas y verduras de estación. La verdad que me fui metiendo en ese camino y fui estudiando porque me gusta estudiar de todo. Investigué mucho y vi los resultados, así que estuvo bueno”, contó la ex Gran Hermano.

En ese sentido, y volviendo atrás en el tiempo, la modelo recordó cómo era su vida hace unos años, cuando era una persona con mucha exposición pública: “Las mujeres estamos rodeadas de presiones, siempre tenemos que estar espléndidas, y más cuando trabajás con lo físico. En ese momento me confundí, mi seguridad pasaba por lo físico, por tener el culo parado, y después me di cuenta de que nada de eso tenía sentido: en realidad, lo de adentro para afuera es todo. La seguridad viene de adentro. Muchas cosas valiosas no pasan por ahí, pero lamentablemente, o no, la vida nos pone a prueba con estas situaciones y hay veces que hay que abrazarlas”.

Silvina recordó su sorpresiva salida del programa que conduce Moria Casán por América, y aseguró que ella se fue porque sintió que era un “ciclo terminado” y que mantiene una excelente relación con la One. Y contó de qué vive actualmente: “Trabajo mucho con mis redes sociales y tengo mi marca de ropa, que se llama Moon By Silvina Luna. Es un e-commerce y arranqué hace un año. También estoy con esto de compartir parte de esta vida saludable. En las redes hay muchas chicas que tienen ganas de empezar a hacer un cambio, de sentirse mejor, meterse para adentro y encontrarse con ellas mismas. Me di cuenta de que eso llama la atención e interesa así que estoy armando algo copado para empezar a compartir más tutoriales y más cosas en las redes”.

Estos motivos y los nuevos hábitos que modificaron su vida la llevaron a interesarse en seguir estudiando y formándose, por eso aseguró que se va a inscribir en la facultad: “Tengo ganas de volver a estudiar. Me gustan las religiones comparadas y estuve estudiando psicología en Indiana… Estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía. Me gusta ese tipo de carreras”.

Respecto a su relación con los medios y una posible convocatoria al Bailando, programa en el que ya participó, dijo: “No lo veo por el lado del Bailando… Y tampoco extraño la tele. Volvería con algo que me guste, que sienta que me vibre y que puedo aportar algo. Se puede vivir sin tele y elijo eso. Tengo otras cosas en mi vida que me gustan y me llenan. Cuando hay algo que me divierte, entro. Si aparece algo copado, un proyecto que me divierta, diría que sí, volvería”.