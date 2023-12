El diputado provincial Enrique Ramírez y la concejal electa Macarena Romero visitaron el piso de Expres en Radio, ambos dialogaron de diferentes temas. El diputado aseveró que sin Buryaile y Naidenoff quedó un vacío en la oposición y ahora nos disputamos ese lugar. Por su parte, la Edil cuestionó la falta de planificación con las obras para evitar que los vecinos lo pierdan todo.

Ramírez arrancó diciendo: «asumieron los nuevos diputados que representan a diferentes bloques, algo normal en la política y es bueno que se renueve el cuerpo de Legisladores, por supuesto que le deseamos el mayor de los éxitos a todos».

En relación a la elección de las autoridades dentro del Recinto, explicó «es normal que se den dentro de los cuerpos colegiados en donde hay que elegir autoridades este tipo de propuestas diversas para ocupar diferentes lugares, nosotros estamos en un interbloque con Nuevo País y la Libertad Avanza va solo».

Días atrás en la sesión preparatoria, el bloque mayoritario de la oposición propuso a la diputada Carla Zaiser para vicepresidente 2º, situación que, votada por los peronistas, en ese sentido contó «nosotros propusimos a Mara Amarilla, porque esa era nuestra propuesta, de igual manera nos abstuvimos de votar, tenemos propuestas diferentes. Hay que decir que esto es una lucha por la renovación de la oposición en la provincia de Formosa porque estando fuera de cargos públicos dos personas tan importantes para la política como Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile, queda un vacío y estamos todos en la disputa de esa oposición, esto es normal hasta que en algún momento seguro estaremos todos juntos nuevamente con una figura nueva y que represente a la sociedad».

Por último, y consultado acerca del apoyo del PRO a Milei explicó «no hay que llamarlo apoyo de Macri a Milei, es apoyar a algo nuevo que no sea el Kirchnerismo. Básicamente en el balotaje dos realidades por un lado la continuidad de la inflación, de la corrupción y demás o lo que ha propuesto Macri, algo diferente, que será difícil, duro, pero algo distinto, pero no significa que el PRO sea cogobierno de la Libertad Avanza».

Inundación de la

ciudad de Formosa

Por su parte, Macarena Romero -concejal capitalina del PRO que acompañó en los estudios- habló de la inundación de la ciudad y cuestionó la falta de planificación con las obras para evitar que los vecinos lo pierdan todo cada vez que llueve de manera extraordinaria.

“Queda demostrado que no hay una planificación, que no se hicieron las obras que se tenían que hacer en el momento que se debía para que esto no ocurriera. Porque las lluvias e inundaciones son factores que se deben tener en cuenta y se pueden prever, con los efectos de La Niña uno ya mira a largo plazo y planea que esto puede pasar, es decir, el gobierno no puede usar a la naturaleza como excusa”, dijo la edil.

Seguidamente señaló que “entiendo que son obras caras, pero para eso supuestamente tenemos un Estado ‘presente’. Creo que la Municipalidad debería fijarse cuáles son las prioridades porque plata para hacer eventos hay, pero no para hacer obras que realmente se necesitan”

“Nosotros tenemos el factor que acá en la provincia vienen gobernando desde hace 30 años los mismos, entonces a quién le van a echar la culpa. Quien se hace cargo de los daños ocasionados como consecuencia de estas inundaciones, porque los vecinos lo pierden todo”, cerró Romero.